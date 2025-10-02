Ghost of Yotei : La liste complète des trophées

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 10h31
Ghost of Yotei possède de nombreux trophées, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Ghost of Yotei : La liste complète des trophées
Comme la plupart des autres jeux, Ghost of Yotei dispose d'une liste de trophées plutôt conséquente. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine du titre de Sucker Punch doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées de Ghost of Yotei.

Liste des trophées de Ghost of Yotei

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Afin de débloquer le Platine de Ghost of Yotei, qui est baptisé « Onryo légendaire », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer l'histoire principale, s'intéresser à toutes les activités annexes (sumi-e, tanières de loup, contrats de primes), mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées de Ghost of Yotei

Intitulé trophée/succès Description
Le Serpent  Rayez le premier nom de votre ceinture. 
L'Oni  Étouffez le feu d'un chef de guerre cruel. 
Le Kitsune  Condamnez le maître-espion de Saito aux ombres. 
Le Dragon  Abattez le fils préféré de Saito. 
L'Araignée  Remportez votre duel contre le fils d'un tyran. 
Repos de l'onryo  Trouvez l'avenir qui vous attend après la chasse. 
La femme derrière le masque  Faites preuve de clémence envers la fille de l'aubergiste. 
Loups jumeaux  Renouez avec un fantôme de votre passé. 
Courroux de l'onryo  Revivez la nuit où l'arbre a brûlé. 
La voie de la yari  Aidez Takahashi-sensei à défendre son dojo. 
La voie du kusarigama  Aidez maître Enomoto à confronter son petit-fils. 
La voie de l'odachi  Aidez maître Yoshia à défendre son dojo lors du combat final. 
D'un fantôme à un autre  Obtenez la lame du héros légendaire. 
Sitturaynu  Partagez un repas avec huci. 
Le temps de souffler  Obtenez un score parfait au ku-e shinok. 
L'Inégalée  Surpassez Takezo l'Inégalé au sommet du mont Yotei. 
La gardienne aux kunai  Aidez Hana à protéger ses fermes. 
Du talent pour la destruction  Aidez Ina à repousser les pillards de l'Oni. 
Un nouvel ami  Donnez un nom à votre cheval. 
Réaction instinctive  Effectuez une parade au pistolet lors d'une confrontation. 
La serre de la chouette  Effectuez un assassinat au kusarigama à distance. 
Sayonara  Effectuez un coup d'épaule ou un coup de pied typhon pour projeter un ennemi du haut d'une falaise. 
Tu as fait tomber ça  Désarmez un ennemi et tuez-le avec son arme. 
Terreur incarnée  Terrifiez 20 ennemis en utilisant le hurlement de l'onryo. 
À pas de loup  Utilisez une jarre de saké vide pour déclencher une élimination de la louve. 
Duo inarrêtable  Réussissez une confrontation ou un assassinat avec un compagnon. 
Feu de brousse  Tuez un ennemi en enflammant l'herbe. 
Amatrice de saké  Récupérez 10 jarres de saké pleines. 
Un fantôme persuasif  Interrogez 10 ennemis. 
Un charme indéniable  Améliorez 10 charmes au moins une fois. 
Tel père, telle fille  Améliorez entièrement le sabre aux loups. 
Pour le plaisir des yeux  Obtenez 30 éléments cosmétiques. 
Pour toutes les occasions  Obtenez toutes les armures. 
Les outils d'une guerrière  Obtenez toutes les armes de corps à corps. 
En joue...  Obtenez toutes les armes à distance. 
Plus rapide que l'éclair  Obtenez toutes les armes à action rapide. 
Héritage familial  Obtenez les charmes de vos parents au sommet du mont Yotei. 
Offrandes pour le fantôme  Récupérez 8 offrandes laissées pour l'onryo. 
Rusée comme une renarde  Résolvez tous les casse-têtes des Neuf-Queues. 
Artiste en herbe  Terminez toutes les peintures sumi-e. 
Souvenir  Personnalisez une scène dans le mode Photo. 
Gardienne d'Inari  Recevez le masque de renard après avoir terminé tous les terriers de renards. 
Telle mère, telle fille  Apprenez toutes les mélodies au shamisen. 
Les loups d'Ezo  Terminez toutes les tanières de loups. 
Le corps et l'esprit  Terminez tous les bambous d'entraînement, les ascensions de sanctuaire et les sources chaudes. 
Pêche au harpon  Pêchez 5 poissons à l'aide de votre yari. 
Maîtresse des primes  Terminez tous les contrats de prime. 
Parenthèse de réflexion  Trouvez 30 autels de réflexion. 
Enfant de la montagne  Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne. 
Reine du jeu  Remportez un charme en jouant au zeni hajiki. 
Au coin du feu  Jouez une mélodie au shamisen en campant. 
Communion avec la nature  Inclinez-vous ou jouez du shamisen dans 10 lieux spéciaux à travers Ezo. 
Pour les vivants  Débarrassez Ezo de tous les camps des Six de Yotei. 

Si vous désirez savoir combien d'heures de jeu il faut pour empocher le Platine de Ghost of Yotei, sachez que nous vous apportons des informations à ce sujet dans un article dédié.

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En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei est disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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