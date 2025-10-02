Ghost of Yotei : La liste complète des trophées

Ghost of Yotei possède de nombreux trophées, qu'il est nécessaire de débloquer pour obtenir le Platine. Nous vous dévoilons la liste complète.
Comme la plupart des autres jeux, Ghost of Yotei dispose d'une liste de trophées
plutôt conséquente. Ainsi, les joueurs et les joueuses qui souhaitent obtenir le Platine du titre de Sucker Punch doivent nécessairement s'y intéresser et surtout consulter attentivement les intitulés. D'ailleurs, ci-dessous, nous vous partageons la liste complète des trophées de Ghost of Yotei
.
Liste des trophées de Ghost of Yotei
Afin de débloquer le Platine de Ghost of Yotei
, qui est baptisé « Onryo légendaire », les joueurs et les joueuses doivent obligatoirement terminer l'histoire principale, s'intéresser à toutes les activités annexes (sumi-e, tanières de loup, contrats de primes), mais aussi effectuer des actions bien précises. Mais, sans plus tarder, voici la liste complète des trophées de Ghost of Yotei
:
|Intitulé trophée/succès
|Description
|Le Serpent
|Rayez le premier nom de votre ceinture.
|L'Oni
|Étouffez le feu d'un chef de guerre cruel.
|Le Kitsune
|Condamnez le maître-espion de Saito aux ombres.
|Le Dragon
|Abattez le fils préféré de Saito.
|L'Araignée
|Remportez votre duel contre le fils d'un tyran.
|Repos de l'onryo
|Trouvez l'avenir qui vous attend après la chasse.
|La femme derrière le masque
|Faites preuve de clémence envers la fille de l'aubergiste.
|Loups jumeaux
|Renouez avec un fantôme de votre passé.
|Courroux de l'onryo
|Revivez la nuit où l'arbre a brûlé.
|La voie de la yari
|Aidez Takahashi-sensei à défendre son dojo.
|La voie du kusarigama
|Aidez maître Enomoto à confronter son petit-fils.
|La voie de l'odachi
|Aidez maître Yoshia à défendre son dojo lors du combat final.
|D'un fantôme à un autre
|Obtenez la lame du héros légendaire.
|Sitturaynu
|Partagez un repas avec huci.
|Le temps de souffler
|Obtenez un score parfait au ku-e shinok.
|L'Inégalée
|Surpassez Takezo l'Inégalé au sommet du mont Yotei.
|La gardienne aux kunai
|Aidez Hana à protéger ses fermes.
|Du talent pour la destruction
|Aidez Ina à repousser les pillards de l'Oni.
|Un nouvel ami
|Donnez un nom à votre cheval.
|Réaction instinctive
|Effectuez une parade au pistolet lors d'une confrontation.
|La serre de la chouette
|Effectuez un assassinat au kusarigama à distance.
|Sayonara
|Effectuez un coup d'épaule ou un coup de pied typhon pour projeter un ennemi du haut d'une falaise.
|Tu as fait tomber ça
|Désarmez un ennemi et tuez-le avec son arme.
|Terreur incarnée
|Terrifiez 20 ennemis en utilisant le hurlement de l'onryo.
|À pas de loup
|Utilisez une jarre de saké vide pour déclencher une élimination de la louve.
|Duo inarrêtable
|Réussissez une confrontation ou un assassinat avec un compagnon.
|Feu de brousse
|Tuez un ennemi en enflammant l'herbe.
|Amatrice de saké
|Récupérez 10 jarres de saké pleines.
|Un fantôme persuasif
|Interrogez 10 ennemis.
|Un charme indéniable
|Améliorez 10 charmes au moins une fois.
|Tel père, telle fille
|Améliorez entièrement le sabre aux loups.
|Pour le plaisir des yeux
|Obtenez 30 éléments cosmétiques.
|Pour toutes les occasions
|Obtenez toutes les armures.
|Les outils d'une guerrière
|Obtenez toutes les armes de corps à corps.
|En joue...
|Obtenez toutes les armes à distance.
|Plus rapide que l'éclair
|Obtenez toutes les armes à action rapide.
|Héritage familial
|Obtenez les charmes de vos parents au sommet du mont Yotei.
|Offrandes pour le fantôme
|Récupérez 8 offrandes laissées pour l'onryo.
|Rusée comme une renarde
|Résolvez tous les casse-têtes des Neuf-Queues.
|Artiste en herbe
|Terminez toutes les peintures sumi-e.
|Souvenir
|Personnalisez une scène dans le mode Photo.
|Gardienne d'Inari
|Recevez le masque de renard après avoir terminé tous les terriers de renards.
|Telle mère, telle fille
|Apprenez toutes les mélodies au shamisen.
|Les loups d'Ezo
|Terminez toutes les tanières de loups.
|Le corps et l'esprit
|Terminez tous les bambous d'entraînement, les ascensions de sanctuaire et les sources chaudes.
|Pêche au harpon
|Pêchez 5 poissons à l'aide de votre yari.
|Maîtresse des primes
|Terminez tous les contrats de prime.
|Parenthèse de réflexion
|Trouvez 30 autels de réflexion.
|Enfant de la montagne
|Résolvez toutes les énigmes des reliquaires de la montagne.
|Reine du jeu
|Remportez un charme en jouant au zeni hajiki.
|Au coin du feu
|Jouez une mélodie au shamisen en campant.
|Communion avec la nature
|Inclinez-vous ou jouez du shamisen dans 10 lieux spéciaux à travers Ezo.
|Pour les vivants
|Débarrassez Ezo de tous les camps des Six de Yotei.
Si vous désirez savoir combien d'heures de jeu il faut pour empocher le Platine de Ghost of Yotei
, sachez que nous vous apportons des informations à ce sujet dans un article dédié.
En guise de conclusion, rappelons que Ghost of Yotei
est disponible, depuis le 2 octobre 2025, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5.
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