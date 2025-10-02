Durée de vie Ghost of Yotei : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 10h03
Retrouvez toutes les informations à propos de la durée de vie de Ghost of Yotei, et donc le nombre d'heures nécessaires pour terminer ce nouvel opus de Sucker Punch.
Durée de vie Ghost of Yotei : Combien d'heures faut-il pour le terminer ?
Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, notamment sur PS5, Ghost of Yotei, qui est développé par Sucker Punch, est considéré comme un jeu d'action-aventure en monde ouvert. De nombreuses personnes au sein de la communauté comptent se plonger dans les aventures d'Atsu. D'ailleurs, certaines d'entre elles se demandent quelle est la durée de vie de Ghost of Yotei.

Durée de vie de Ghost of Yotei

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Comme vous vous en doutez, la durée de vie de Ghost of Yotei dépend de votre façon de jouer, mais aussi de vos objectifs. Effectivement, si vous désirez tout voir et tout faire sur Ghost of Yotei, vous passerez nécessairement plus de temps sur le titre de Sucker Punch qu'une personne ne souhaitant que finir l'histoire principale. De plus, cela va également dépendre du mode de difficulté choisi, en début de partie.

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Combien d'heures pour terminer Ghost of Yotei ? 

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Cependant, grâce à notre propre expérience et aux différents retours, nous sommes en mesure de vous fournir une estimation en ce qui concerne la durée de vie de Ghost of Yotei, et donc le nombre d'heures que vous passerez sur le jeu avant de voir l'écran des crédits défiler. Afin que cela soit plus simple et plus clair, nous avons distingué trois objectifs précis : finir seulement l'histoire principale, faire la mission principale et de l'annexe ou atteindre le 100 % de Ghost of Yotei, pour empocher son Platine.
  • Terminer l'histoire principale → Environ 25 heures
  • Terminer l'histoire principale et faire du secondaire/de l'annexe → Plus de 35 heures
  • Terminer Ghost of Yotei à 100 % → Environ 60 heures
De ce fait, et comme vous pouvez le constater, la durée de vie de Ghost of Yotei est très correcte. À titre de comparaison, rappelons qu'il faut environ 25 heures pour finir l'histoire principale de Ghost of Tsushima, et une 60 aine d'heures pour obtenir son 100 %/Platine. Les deux opus sont donc équivalents en termes de durée de vie.

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

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