Ghost of Yotei : Heure de sortie sur PS5 en France

Retrouvez toutes les informations concernant l'heure de sortie de Ghost of Yotei, en France, sur PS5.
Débarquant au début du mois d'octobre 2025, Ghost of Yotei
, qui est développé par Sucker Punch et édité par Sony, est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié leur périple aux côtés de Jin Sakai.
D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures d'Atsu, à Ezo, sachez que nous vous précisons l'heure de sortie de Ghost of Yotei en France sur PS5
, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.
Heure de sortie de Ghost of Yotei en France sur PS5
Rappelons, avant tout, que Ghost of Yotei
sort le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Grâce à un compte à rebours affiché sur la page PlayStation Store du titre, nous connaissons l'heure de lancement de Ghost of Yotei
.
Ainsi, l'heure de sortie de Ghost of Yotei est fixée à 00h00 (heure française), le 2 octobre 2025
. De ce fait, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 pourront le découvrir dans la nuit, s'ils le souhaitent.
Ghost of Yotei a t-il un accès anticipé ?
Ghost of Yotei
ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que la communauté pourra lancer ce nouvel opus de la célèbre franchise de Sucker Punch en même temps, et que personne ne pourra le découvrir avant le 2 octobre 2025. Différentes éditions sont bien prévues pour Ghost of Yotei
, dont voici un récapitulatif :
|Avantages
|Standard
|Deluxe
numérique
|Collector
|Jeu de base
|Oui
|Oui
|Oui
|Contenu de l'édition Deluxe numérique
|Non
|Oui
|Oui
|Réplique du masque de Fantôme d'Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Réplique de la ceinture d'Atsu (180 cm)
|Non
|Non
|Oui
|Réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir
|Non
|Non
|Oui
|Jeu de pièces pour jouer au zeni-hajiki
|Non
|Non
|Oui
|Ginkgo en papercraft pliable
|Non
|Non
|Oui
|Ensemble de quatre cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm)
|Non
|Non
|Oui
Un prétéléchargement pour Ghost of Yotei ?
D'après les différents retours et les dernières informations connues, il est d'ores et déjà possible de prétélécharger Ghost of Yotei
sur PS5. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet et qui désirent tout de même lancer Ghost of Yotei
dès que possible.
Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour parcourir les aventures d'Atsu, narrées dans Ghost of Yotei
. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût :
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