Ghost of Yotei : Heure de sortie sur PS5 en France

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Heure de sortie de Ghost of Yotei en France sur PS5

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Ghost of Yotei a t-il un accès anticipé ?

Avantages Standard Deluxe

numérique Collector Jeu de base Oui Oui Oui Contenu de l'édition Deluxe numérique Non Oui Oui Réplique du masque de Fantôme d'Atsu (17,2 x 12,7 x 15 cm) Non Non Oui Réplique de la ceinture d'Atsu (180 cm) Non Non Oui Réplique du tsuba sur le katana d'Atsu (7,6 x 7,6 cm) avec présentoir Non Non Oui Jeu de pièces pour jouer au zeni-hajiki Non Non Oui Ginkgo en papercraft pliable Non Non Oui Ensemble de quatre cartes illustrées (12,7 x 17,7 cm) Non Non Oui













Un prétéléchargement pour Ghost of Yotei ?

PlayStation :

Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PS Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.

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Débarquant au début du mois d'octobre 2025,, qui est développé par Sucker Punch et édité par Sony, est très attendu par les joueurs et les joueuses, notamment par celles et ceux qui ont apprécié leur périple aux côtés de Jin Sakai.D'ailleurs, si vous êtes impatients de découvrir les aventures d'Atsu, à Ezo, sachez que nous vous précisons, afin que vous puissiez le lancer dès que possible.Rappelons, avant tout, quesort le 2 octobre 2025 sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Grâce à un compte à rebours affiché sur la page PlayStation Store du titre, nous connaissonsAinsi,. De ce fait, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 pourront le découvrir dans la nuit, s'ils le souhaitent.ne propose pas d'accès anticipé. Cela signifie donc que la communauté pourra lancer ce nouvel opus de la célèbre franchise de Sucker Punch en même temps, et que personne ne pourra le découvrir avant le 2 octobre 2025. Différentes éditions sont bien prévues pour, dont voici un récapitulatif :D'après les différents retours et les dernières informations connues, il est d'ores et déjà possible de prétéléchargersur PS5. Cette nouvelle devrait ravir celles et ceux qui ont une petite connexion internet et qui désirent tout de même lancerdès que possible.Rendez-vous donc le 2 octobre 2025 pour parcourir les aventures d'Atsu, narrées dans. Date à laquelle le titre se rendra disponible sur PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût :