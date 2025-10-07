Ghost of Yotei : Combien de chapitres sont disponibles ?

Retrouvez toutes les informations concernant le nombre de chapitres disponibles sur Ghost of Yotei, le nouvel opus de la franchise de Sucker Punch.

Nombre de chapitres sur Ghost of Yotei

Nombre de chapitres sur Ghost of Yotei → 3.

PlayStation :

Carte PS Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PS Store de 80 € → 75,99 € au lieu de 80 €, soit 5 % de réduction.

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La nouvelle entrée dans la fameuse licence de Sucker Punch,, est arrivée, pour le plus grand bonheur des joueurs et des joueuses. Disponible depuis le début du mois d'octobre 2025, de nombreuses personnes au sein de la communauté se sont lancées ou comptent se plonger dans les aventures d'Atsu. D'ailleurs, certaines d'entre elles s'interrogent à propos duAvoir des informations au sujet dud'un jeu est une statistique plutôt intéressante. Effectivement, cette donnée permet de savoir où nous en sommes dans l'histoire principale et, ainsi, avoir une idée de ce qu'il reste potentiellement à découvrir. De ce fait, la communauté se pose régulièrement cette question pour tel ou tel titre.Dans le cas du nouvel opus de la licence de Sucker Punch, sachez que. À l'intérieur de ces chapitres, les joueurs et les joueuses ont la possibilité d'explorer le vaste monde ouvert, réaliser des activités annexes ou encore terminer des quêtes secondaires. Si ce chiffre peut paraître peu, plusieurs heures de jeu séparentCependant, il est difficile d'estimer combien d'heures vous allez passer dans un chapitre avant de le boucler. Comme dit précédemment, cela va dépendre du temps que vous allouerez au contenu annexe, mais aussi au mode de difficulté sélectionné en début de partie. D'ailleurs, sachez que nous vous apportons une estimation quant à la durée de vie dedans un article dédié.En guise de conclusion, rappelons que, qui est sorti le 2 octobre 2025, est disponible sur la dernière console de Sony, la PS5. Si vous désirez l'acheter, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose des cartes PS Store à moindre coût :