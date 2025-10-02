Ghost of Yotei : Carte (map) interactive

L'utilisation d'une carte interactive pour Ghost of Yotei peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et pour le 100 %, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.

Carte interactive de Ghost of Yotei

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est un jeu d'action-aventure, qui propose un vaste monde ouvert, soit Ezo. Regorgeant de points d'intérêt, le monde dese dévoile à mesure que les joueurs et les joueuses explorent et obtiennent des cartes du voyageur auprès du cartographe.Toutefois, il se peut que vous désiriez gagner du temps et que vous ne sachiez plus où trouver tel ou tel élément, tant les régions d'Ezo sont grandes. Ainsi, pour vous aider et vous sauver de précieuses minutes, sachez qu'il est possible d'utiliserComme nous vous le disions,regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les villes/villages, les éléments liés aux activités annexes ou encore les PNJ. Durant tout votre périple avec Atsu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour empocher le 100 %/ Platine, c'est pourquoi l'aide d'uneest évidemment la bienvenue.Grâce à cette, qui vous propose toutes les régions de, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (armures, mélodies de shamisen, charmes, etc.), les autels de réflexion, les bambous d'entraînement ou encore les sources chaudes, pour ne citer que quelques exemples. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte.En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où tel ou tel élément,, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. Cettedevrait également grandement vous aider pour l'obtention du 100 %/Platine du titre de Sucker Punch.Rappelons, en guise de conclusion, queest disponible sur PS5, et ce, depuis le 2 octobre 2025.