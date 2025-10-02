Ghost of Yotei : Carte (map) interactive

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 02 octobre 2025 à 11h45
L'utilisation d'une carte interactive pour Ghost of Yotei peut être un gain de temps non négligeable pour valider vos quêtes et pour le 100 %, c'est pourquoi nous vous indiquons laquelle choisir.
Ghost of Yotei : Carte (map) interactive
Ghost of Yotei est un jeu d'action-aventure, qui propose un vaste monde ouvert, soit Ezo. Regorgeant de points d'intérêt, le monde de Ghost of Yotei se dévoile à mesure que les joueurs et les joueuses explorent et obtiennent des cartes du voyageur auprès du cartographe.

Toutefois, il se peut que vous désiriez gagner du temps et que vous ne sachiez plus où trouver tel ou tel élément, tant les régions d'Ezo sont grandes. Ainsi, pour vous aider et vous sauver de précieuses minutes, sachez qu'il est possible d'utiliser une carte interactive de Ghost of Yotei.

Carte interactive de Ghost of Yotei

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Comme nous vous le disions, Ghost of Yotei regorge d'activités et de points d'intérêt en tout genre, que ce soit les villes/villages, les éléments liés aux activités annexes ou encore les PNJ. Durant tout votre périple avec Atsu, il ne sera pas facile de débusquer les ressources nécessaires à la progression ou demandées pour empocher le 100 %/ Platine, c'est pourquoi l'aide d'une map interactive Ghost of Yotei est évidemment la bienvenue. 
  • Meilleure carte interactive de Ghost of Yotei → mapgenie.io
Grâce à cette carte, qui vous propose toutes les régions de Ghost of Yotei, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Sur cette map interactive, nous pouvons effectivement afficher toutes les ressources du jeu, que ce soit les collectibles (armures, mélodies de shamisen, charmes, etc.), les autels de réflexion, les bambous d'entraînement ou encore les sources chaudes, pour ne citer que quelques exemples. En d'autres termes, si vous êtes un peu perdu et que vous avez besoin d'aide, vous pouvez vous tourner vers cette carte interactive de Ghost of Yotei, qui devrait vous faire gagner un temps non négligeable dans vos recherches.

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Vous pourrez utiliser la barre de recherche pour localiser quelque chose en particulier, ou sélectionner une ressource ou un lieu via un menu se trouvant sur la partie gauche de l'écran. Comme vous aurez l'occasion de le voir, celui-ci est assez complet, tout comme la carte. 

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En bref, si vous faites partie des joueurs désireux de ne pas perdre trop de temps en recherchant certaines choses, ou que vous avez tout simplement oublié où tel ou tel élément, vous pouvez utiliser cette carte interactive de Ghost of Yotei, laquelle reste, comme nous vous le disions, la plus complète à l'heure actuelle. Cette map interactive devrait également grandement vous aider pour l'obtention du 100 %/Platine du titre de Sucker Punch.

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Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei est disponible sur PS5, et ce, depuis le 2 octobre 2025.
Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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