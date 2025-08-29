Ghost of Yotei annonce une excellente nouvelle

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 29 août 2025 à 10h35
Sucker Punch a, récemment, partagé une nouvelle qui va grandement ravir les joueurs et les joueuses.
Ghost of Yotei annonce une excellente nouvelle
Faisant incontestablement partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2025, Ghost of Yotei doit, pour rappel, sortir au début du mois d'octobre prochain. De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir les aventures d'Atsu, la protagoniste de ce nouvel opus de la fameuse franchise de Sucker Punch. D'ailleurs, ces derniers seront certainement ravis d'apprendre que Ghost of Yotei ne prendra normalement pas de retard.

Ghost of Yotei est passé Gold

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En effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio, nous avons appris que Ghost of Yotei est désormais Gold. Cette étape majeure dans son développement signifie que Ghost of Yotei ne devrait, normalement, souffrir d'aucun retard et devrait donc débarquer à la date prévue.

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De plus, cela suppose que les disques sont prêts à partir en production. Ainsi, les développeurs de chez Sucker Punch Productions peuvent, désormais, se concentrer pleinement sur l'amélioration du titre.

Un nouveau trailer partagé pour Ghost of Yotei

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Peu de temps avant l'annonce de Sucker Punch Productions, PlayStation a partagé, sur sa chaîne YouTube, un nouveau trailer pour Ghost of Yotei. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous offre ainsi une séquence explosive, dans laquelle Atsu affronte plusieurs ennemis dans ce qui semble être un camp. Ce nouveau trailer nous permet, de ce fait, d'avoir un nouvel aperçu des combats et des capacités d'Atsu. C'est également l'occasion de voir différentes armes, aussi bien au corps à corps qu'à distance, à l'action.

Miniature vidéo

Rappelons, en guise de conclusion, que Ghost of Yotei arrive le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur certaines cartes PlayStation Store : 
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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