Ghost of Yotei annonce une excellente nouvelle

Sucker Punch a, récemment, partagé une nouvelle qui va grandement ravir les joueurs et les joueuses.

Ghost of Yotei est passé Gold

Ghost of Yōtei has officially gone gold! 🥳



We're so excited to finally have reached this milestone and can't wait for everyone to experience the beauty of Ezo on October 2nd.



Pre-order now: https://t.co/vztS3ECbnD pic.twitter.com/Ul7JiyPsSx — Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) August 28, 2025

Un nouveau trailer partagé pour Ghost of Yotei

PlayStation Carte PlayStation Store de 50 € → 47,49 € au lieu de 50 €, soit 5 % de réduction. Carte PlayStation Store de 20 € → 19,09 € au lieu de 20 €, soit 5 % de réduction.



Faisant incontestablement partie des jeux les plus attendus de cette fin d'année 2025,doit, pour rappel, sortir au début du mois d'octobre prochain. De nombreux joueurs et joueuses sont impatients de découvrir les aventures d'Atsu, la protagoniste de ce nouvel opus de la fameuse franchise de Sucker Punch. D'ailleurs, ces derniers seront certainement ravis d'apprendre queEn effet, grâce à une récente publication sur le compte Twitter/X du studio, nous avons appris que. Cette étape majeure dans son développement signifie quene devrait, normalement, souffrir d'aucun retard et devrait donc débarquer à la date prévue.De plus, cela suppose que les disques sont prêts à partir en production. Ainsi, les développeurs de chez Sucker Punch Productions peuvent, désormais, se concentrer pleinement sur l'amélioration du titre.Peu de temps avant l'annonce de Sucker Punch Productions,. Cette nouvelle vidéo, qui dure un peu plus d'une minute, nous offre ainsi une séquence explosive, dans laquelle Atsu affronte plusieurs ennemis dans ce qui semble être un camp. Ce nouveau trailer nous permet, de ce fait, d'avoir un nouvel aperçu des combats et des capacités d'Atsu. C'est également l'occasion de voir différentes armes, aussi bien au corps à corps qu'à distance, à l'action.Rappelons, en guise de conclusion, quearrive le 2 octobre 2025, et ce, sur la dernière console de Sony/PlayStation, la PS5. Si vous désirez acheter le titre, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous propose de belles réductions sur certaines cartes PlayStation Store :