Genshin Impact : Une troisième vidéo présente la région de Sumeru

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Vous n'êtes probablement pas sans savoir quedoit prochainement accueillir une toute nouvelle région. Il s'agit de Sumeru, qui devrait, prochainement, arriver sur le titre de miHoYo. D'ailleurs, cette nouvelle zone de jeu ne cesse d'être au cœur de l'actualité, en ce mois de juillet. Précédemment, le studio de développement en charge de Genshin Impact avait déjà partagé deux vidéos présentant la région de Sumeru. Une troisième est, désormais, disponible.En effet, miHoYo vient tout juste de dévoiler, via une communication visuelle intitulée « Prélude à la sagesse ». Grâce à cette nouvelle vidéo, nous en apprenons un peu plus quant à la population habitant Sumeru, mais aussi quant aux types d'ennemis présents dans la région. Ainsi, les joueurs et les joueuses devront affronter « des créatures fantastiques », « des machines d'une civilisation avancée », mais aussi des bêtes féroces. Par ailleurs, il sera possible de rencontrer les Érémites, soient un groupe de mercenaires. Sans oublier, divers PNJ, tels que Tighnari, un brigadier forestier, Cyno, le général mahamatra ou encore Nilou, qui s'est consacrée à l'art et la danse, et bien d'autres.Pour le moment, nous ne savons pas quand la région de Sumera sera disponible sur le titre de miHoYo. Elle doit être introduite via la mise à jour 3.0, qui apportera aussi de nouveaux personnages jouables et l'élément « Dendro ». Or, cette mise à jour ne dispose pas, encore, de date de sortie officielle et précise. Évidemment, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange