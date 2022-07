Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Au moment où nous écrivons ces lignes, les joueurs et les joueuses vont bientôt pouvoir découvrir la version 2.8 de. Celle-ci introduira de nouvelles quêtes, des événements et d'autres éléments, à découvrir en jeu dès le 13 juillet prochain. Or, l'actualité autour de Genshin Impact ne s'arrête pas là.En effet,à venir, via la mise à jour 3.0 du soft, ont été dévoilées. Il s'agit de Collei, de Tighnari et de Dori. D'après les dernières informations connues, notamment grâce au compte officiel Twitter du jeu, Collei est une archère alors que Dori est une marchande. Il se peut que d'autres personnages débarquent, avec la version 3.0, mais nous n'en savons pas plus à l'heure actuelle.Par ailleurs, rappelons que la version 3.0 du titre introduira, dit, ainsi qu', répondant au nom de. Une vidéo, présentant ledit élément et Sumeru, a récemment été publiée sur la chaîne YouTube de Genshin Impact.À l'heure actuelle, nous ne savons pas précisément quand la version 3.0 de Genshin Impact se rendra disponible. Il y a de fortes chances qu'elle soit déployée au cours de. Évidemment, dès que de plus amples informations seront communiquées, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange