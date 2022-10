Genshin Impact : Un teaser présente Nilou

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



La mise à jour 3.1 a été déployée le 28 septembre dernier sur le titre d'HoYoverse (anciennement miHoYo),. Grâce à cette version, les joueurs et les joueuses ont pu découvrir une nouvelle zone de la région de Sumeru ainsi que de nouvelles bannières. À ce sujet, sachez que les bannières disponibles, via cette version, sont sur le point de changer et proposeront d'autres personnages, dontD'ailleurs, HoYoverse a récemment dévoilé des informations concernant Nilou, en plus d'unprésentant son background narratif. Pour rappel, il s'agit d'un personnage 5* affilié à l'élément Hydro et possédant une épée à une main. Grâce à plusieurs publications sur le compte officiel Twitter du jeu, nous en apprenons un peu plus quant « Dance of Abzendegi: Distant Dreams, Listening Spring » et « Dance of Haftkarsvar » D'après le descriptif du personnage, également disponible sur le compte Twitter Genshin Impact, Nilou est « un personnage de soutien qui, dans certaines circonstances, peut changer l'effet des réactions élémentaires pour conférer des bonus à l'équipe. Grâce à sa compétence élémentaire, elle peut réaliser différentes danses qui lui permettent d'infliger des DGT Hydro ou d'appliquer l'état Trempé aux ennemis. Son déchaînement élément lui permet d'infliger des DGT Hydro aux ennemis à portée ».Pour rappel, selon les dernières informations connues, la prochaine version de Genshin Impact, soit la 3.2, nous permettra de découvrir de nouveaux personnages jouables, notamment Nahida et Layla . Celle-ci sera probablement déployée au début du mois de novembre, voire fin octobre, puisque la 3.1 est arrivée le 28 septembre dernier et est disponible pendant cinq semaines au total.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange