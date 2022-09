Genshin Impact : HoYoverse dévoile les personnages à venir via la version 3.2

◆ Nahida

◆ Physic of Purity

◆ Lesser Lord Kusanali

◆ Dendro

◆ Sapientia Oromasdis#GenshinImpact #Nahida pic.twitter.com/ZmRvfCQKcu — Genshin Impact (@GenshinImpact) September 26, 2022

Au moment où nous écrivons ces lignes, la version 3.1 n'a pas encore été déployée sur, bien que les nouveautés introduites et le patch notes soient d'ores et déjà connus. Néanmoins, le studio de développement en charge du titre, HoYoverse (anciennement miHoYo) a déjà partagé des informations concernantEn effet, HoYoverse a récemment publié plusieurs posts, à ce sujet, sur le compte officiel Twitter du jeu. Ainsi, nous apprenons que. D'ailleurs, en plus de visuels, quelques détails les concernant ont été dévoilés : Nahida est liée à l'élément Dendro tandis que Layla est de type Cryo.Pour l'heure, nous n'en savons malheureusement pas plus. Néanmoins, dès que de nouvelles informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant. D'après les dernières informations connues, la version 3.1 de Genshin Impact sera disponible pendant 5 semaines. Ainsi, la mise à jour 3.2 devrait normalement se rendre disponible vers la fin du mois d'octobre, voire début novembre.Rappelons que la version 3.1 de Genshin Impact apportera plusieurs nouveaux contenus, notamment une nouvelle zone de la région de Sumeru, de nouveaux événements et personnages, mais aussi de nouvelles quêtes d'Archon, entre autres.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange