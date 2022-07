Genshin Impact : Un premier aperçu de la région Sumeru

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Depuis sa sortie officielle, le titre de miHoyo/HoYoverse,, ne cesse de faire parler de lui. Accueillant très régulièrement des nouveautés, via diverses mises à jour, le soft profite d'un véritable suivi de la part de ses développeurs. Ce qui contente, bien évidemment, les joueurs et les joueuses, nouveaux venus ou fans du jeu. D'ailleurs, dernièrement, nous avons appris la date de sortie et le contenu prévu pour la version 2.8 du soft Mais ce n'est pas tout. En effet, suite au livestream de présentation de la version 2.8 de Genshin Impact, le studio miHoYo a dévoilé, via son compte officiel Twitter, une courte vidéo présentant, qui devrait, prochainement, être intégrée au titre. Il s'agit de, qui semble très attendue par la communauté.Pour le moment, la date officielle quant à l'arrivée de Sumeru sur Genshin Impact n'est pas connue. En revanche, d'après certains leaks et informations, il y a de fortes chances qu'elle soit introduite via la mise à jour 3.0. D'ailleurs, l'histoire autour de la région Inazuma semble être sur le point de se terminer. La version 2.8 étant attendue pour le mois de juillet, il faudra donc patienter encore plusieurs semaines afin de découvrir Sumeru. Évidemment, dès que de plus amples informations seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC, PS4, PS5 et sur smartphones (Android et iOS). La version Nintendo Switch n'a toujours pas fait parler d'elle, bien qu'elle soit toujours attendue. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur Genshin Impact, comme des Primo-gemmes.