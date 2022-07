Genshin Impact : Quand sort la version 2.8 et qu'apporte-elle ?

Quand sort la mise à jour 2.8 de Genshin Impact ?

Aperçu du contenu de la MàJ 2.8

De nouvelles quêtes d'histoire , notamment autour du personnage Kazuha.

, notamment autour du personnage Kazuha. Ajout d' un nouveau personnage : Heizou (4 étoiles).

: Heizou (4 étoiles). De nouvelles bannières : Klee, Kazuha, Heizou et Yoimiya.

: Klee, Kazuha, Heizou et Yoimiya. Une nouvelle tenue pour Diluc et Fischl.

pour Diluc et Fischl. De nouveaux événements et de nouvelles îles à explorer.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme toujours à l'approche du déploiement d'une nouvelle mise à jour sur, miHoYo, le studio chinois en charge de son développement, lève le voile sur plusieurs détails afin que les joueurs soient prêts lors de son arrivée. Ainsi, nous connaissons désormaisÀ l'approche d'une nouvelle mise à jour sur Genshin Impact, beaucoup de joueurs et de joueuses s'interrogent quant à la date de sortie de celle-ci. Sachez que, et tout son contenu,. Notez qu'avant le déploiement de cette mise à jour, une longue maintenance est prévue, soit de 5 heures, environ, selon les dernières informations partagées.En ce qui concerne les nouveautés apportées par cette nouvelle mise à jour, nommée « Songerie d'une nuit d'été », miHoYo a partagé quelques informations. Si vous souhaitez savoir ce qui arrivera au milieu du mois de juillet, voici un bref résumé :Vous pouvez découvrir tout cela en vidéo via le trailer de présentation.Rendez-vous doncpour découvrir tout cela sur les versions PC, PS4, PS5 et les appareils iOS et Android de. Tous les détails seront connus à ce moment-là et nous vous partagerons le patch notes. La version Nintendo Switch n'a toujours pas fait parler d'elle, bien qu'elle soit toujours attendue. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur Genshin Impact, comme des Primo-gemmes.