Genshin Impact : Un nouveau mécanisme de pêche arrive avec la 2.1

Renders of Baal, Kokomi, and Sara https://t.co/JjPsawbm3L — Genshin Report (@GenshinReport) July 23, 2021

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

n'échappe pas aux leaks, étant donné que les dataminers trouvent sans cesse les nouveautés à venir, à court ou moyen terme. Alors que la mise à jour majeure 2.0 vient à peine d'être déployée, de nouvelles rumeurs ont vu le jour sur la toile et plus particulièrement sur les réseaux sociaux. Ces dernières nous apprennent notamment trois choses,Concernant la pêche, nous ne savons pas grand-chose à son sujet, si ce n'est qu'elle devrait encourager les joueurs à pratiquer la pêche. Pour l'île de Watasumi, c'est la même chose, hormis l'information, aucun détail n'a été partagé. Mais cela devrait tout de même ravir une partie des joueurs.Néanmoins, pour les trois personnages, déjà plus ou moins connus de la communauté,, que vous pouvez retrouver ci-dessous.. Si tel est le cas, nous devrions en savoir un peu plus d'ici quelques semaines, étant donné que miHoYo détaille sa mise à jour avant qu'elle n'arrive sur les serveurs. D'ailleurs, si vous avez manqué l'information,. Vous pouvez retrouver toutes les informations ici reste disponible en free-to-play sur PC, PS4, PS5 et appareils mobiles. Pour la Nintendo Switch , il va encore falloir attendre.