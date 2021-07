Genshin Impact : Aloy arrive en tant que personnage jouable

Aloy débarque dans Genshin Impact

Voilà une nouvelle que nous n'attendions pas forcément, d'autant plus que la version 2.0 devient seulement d'être déployée sur les serveurs. Mais miHoYo, studio chinois en charge du développement, n'a pas souhaité garder l'information et l'a partagé ce jeudi 22 juillet :. En effet, l'héroïne d'Horizon Zero Dawn, qui a d'ailleurs droit à une suite avec Horizon: Forbidden West, prévu pour sortir en fin d'année, arrivera en avant-première sur les consoles PlayStation 4 et 5, lors de la mise à jour 2.1. Celle-ci devrait être déployée au début du mois de septembre, probablement le 1de ce mois. Pour les utilisateurs des autres plateformes, PC et mobiles, il faudra patienter quelques semaines de plus et l'arrivée de la mise à jour 2.2 pour pouvoir récupérert.Dans tous les cas,, d'autant qu'elle se joue avec un arc 4 étoiles. Nous savons déjà qu'il s'agit d'un personnage cryo 5 étoiles, qui sera offert à tous les joueurs qui se connectent avant la fin du mois de novembre et l'arrivée de la version 2.3 (et qui sont dotés d'un niveau supérieur ou égal à 20). D'ici là, nous aurons le temps d'en savoir un peu plus à son sujet, mais aussi probablement sur Horizon: Forbidden West , qui pourrait être lancé plus ou moins à la même période.Cette collaboration pourrait en engendrer d'autres dans Genshin Impact , peut-être avec l'arrivée d'autres personnages de Sony. En attendant, vous pouvez consulter le patch notes de la mise à jour 2.0 ici . Pour ce qui est de la version Nintendo Switch , aucune information n'a été donnée ces dernières semaines...