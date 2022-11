Genshin Impact : Un court trailer présente Nahida

Une nouvelle vidéo présente Nahida

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme vous le savez certainement,est sur le point d'accueillir la mise à jour 3.2. Celle-ci sera déployée le 2 novembre prochain ( heure exacte de sortie ) sur le soft d'HoYoverse (anciennement miHoYo). Cette version apportera, comme d'habitude, son lot de nouveautés, dont deux nouveaux personnages jouables : Nahida et Layla.À ce sujet, le studio de développement en charge du titre a récemment partagéprésentant Nahida. S'agissant d'une vidéo dite « démo de personnage », celle-ci n'apporte pas beaucoup d'informations quant aux capacités et attaques de Nahida, mais s'avère tout de même relativement intéressante, ne serait-ce que pour le lore. Pour rappel,. D'ailleurs, dès la sortie de la version 3.2, les joueurs et les joueuses pourront découvrir: Sapientia Oromasdis - Acte 1 « Chaleur persistance ».Si vous désirez en savoir plus quant aux nouveautés apportées par la mise à jour 3.2, sachez que le patch notes est disponible. Par ailleurs, remarquons, pour finir, que les personnages jouables à venir via la version 3.3 sont d'ores et déjà connus et HoYoverse a partagé quelques informations à leur sujet.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Notons que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange . De plus, si vous débutez votre aventure sur le titre, sachez que plusieurs guides , à retrouver dans nos colonnes, pourraient vous aider.