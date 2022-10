Genshin Impact : Les personnages de la version 3.3 déjà dévoilés

◆ Le Nomade

◆ L'éternellement égaré

◆ « Tribulations tues, épreuves inconnaissables »

◆ Anémo

◆ Peregrinus#GenshinImpact #LeNomade pic.twitter.com/9aHS3l9li5 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 31, 2022

◆ Faruzan

◆ Machiniste énigmatique

◆ « Ténor de l'Haravatat »

◆ Anémo

◆ Flosculi Implexi#GenshinImpact #Faruzan pic.twitter.com/Ar2ImpYWxM — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) October 31, 2022

Alors que la version 3.2 n'est pas encore arrivée sur, HoYoverse (anciennement miHoYo) a déjà dévoilé des informations quant aux personnages jouables qui seront introduits sur le soft via la mise à jour 3.3.En effet, c'est via différentes publications, à retrouver sur le compte officiel Twitter du jeu, que nous apprenons la nouvelle :. En réalité, Nomade est plus connu sous le nom de Scaramouche. Or, les développeurs semblent avoir apporté quelques modifications audit personnage : il est, notamment, désormais lié à l'élément Anémo. C'est également le cas de Faruzan. Pour l'occasion, le studio de développement en charge du titre a partagé des visuels.À l'heure actuelle, nous n'en savons pas plus. Évidemment, dès que de nouvelles informations et détails seront disponibles, à ce sujet, nous ne manquerons pas de vous tenir au courant.Rappelons que la version 3.2 apporte plusieurs nouveautés ( patch notes ) : grâce à elles, les joueurs et les joueuses pourront découvrir les personnages Nahida et Layla, mais aussi participer à quelques nouveaux événements et accomplir diverses quêtes, entre autres.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 ainsi que sur les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange