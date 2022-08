Genshin Impact : Quand sort la version 3.0 et quelles sont les nouveautés ?

Quand sort la mise à jour 3.0 de Genshin Impact ?

Versions 3.0 – 3.2 Duration Details



Dear Travelers,

In future Versions 3.0 – 3.2, the version duration will be adjusted to 5 weeks.



More Details & Dates >>>https://t.co/HJ5ZL4OiLD#GenshinImpact pic.twitter.com/NUPownLVue — Genshin Impact (@GenshinImpact) August 13, 2022

Aperçu du contenu de la MàJ 3.0

Nouvelle région à explorer : Sumeru, avec le nouvel élément dit Dendro.

à explorer : Sumeru, avec le dit Dendro. Arrivée de nouveaux personnages : Collei (4*), Dori (4*) et Tighnari (5*).

: Collei (4*), Dori (4*) et Tighnari (5*). Ajout de nouveaux artefacts et armes .

. Arrivée de nouvelles bannières : Phase 1 : Tighnari, Zhongli, Collei. Phase 2 : Ganyu, Sangonomiya Kokomi, Dori.

Une nouvelle quête d'histoire , centrée sur Tighnari, et une autre d'Archon sur Sumeru.

, centrée sur Tighnari, et sur Sumeru. Ajout de nouveaux événements : « Graven Innocence », « Fays Trials », « Tablet Analytics » et « Lost Riches »

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Comme à l'accoutumée, à l'approche du déploiement d'une nouvelle mise à jour sur, miHoYo/HoYoverse organise un livestream levant le voile sur plusieurs détails, afin que les joueurs soient prêts lors de son arrivée. Ainsi, la mise à jour 3.0 de Genshin Impact, intitulée « L'aube accordant mille roses », est sur le point d'arriver. Il est donc temps de découvrir sa date de sortie ainsi que nous les nouveautés à venir.Les joueurs et les joueuses sont impatients de découvrir la version 3.0 de Genshin Impact. D'ailleurs, beaucoup se demandent quand elle sera disponible. Grâce au dernier livestream, qui a été diffusé le samedi 13 août, nous connaissons désormais la date de sortie de cette nouvelle mise à jour. Ainsi, nous pourrons découvrir, après une longue maintenance des serveurs . Elle sera disponible pendant 5 semaines, d'après les dernières informations partagées.Concernant les nouveautés apportées par cette mise à jour, miHoYo les a bien évidemment dévoilées. Si vous souhaitez savoir ce qui arrivera à la fin de ce mois d'août, voici un bref résumé :Vous pouvez découvrir toute cela en vidéo via le stream spéciale de présentation.Rendez-vous donc lepour découvrir tout cela sur les versions PC, PS4, PS5 et les appareils iOS et Android de Genshin Impact. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur Genshin Impact, comme des Primo-gemmes.