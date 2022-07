Genshin Impact : La région de Sumeru se dévoile un peu plus grâce à une nouvelle vidéo

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Comme vous le savez probablement déjà, une nouvelle région doit arriver sur le titre de miHoyo,. Il s'agitde, qui avait déjà bénéficié d'une première présentation au début de ce mois de juillet. Or, les développeurs ont récemment partagéGrâce à cette nouvelle communication visuelle, nous avons pu en voir et en savoir un peu plus quant aux environnements proposés dans la région de Sumeru. Ainsi, les joueurs et les joueuses pourront découvrir et traverser une forêt tropicale ainsi qu'un désert. Le monde de Sumeru est donc composé de nombreuses zones, notamment plusieurs forêts, mais aussi des ruines « mystérieuses ». D'ailleurs, les joueurs et les joueuses devront les explorer afin de « découvrir la vérité ». Lors de la création de la région de Sumeru, l'équipe a cherché à trouver un équilibre entre « exotisme, fantasy et réalisme ».À l'heure actuelle, miHoYo n'a pas indiqué quand est-ce que la région de Sumeru sera disponible sur Genshin Impact. Elle devrait être introduite via la mise à jour 3.0, qui apportera également de nouveaux personnages jouables et l'élément « Dendro ». Or, cette mise à jour, très attendue, ne possède pas encore de date de sortie officielle et précise. Évidemment, dès que de plus amples informations, à ce sujet, seront disponibles, nous ne manquerons pas de vous tenir informés.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange