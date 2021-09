Genshin Impact : Sa version mobile a généré 2 milliards de dollars pour sa première année

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Le RPG deinscrit des chiffres records, notamment en ce qui concerne sa version mobile. Selon les données disponibles sur Sensor Tower , et ce, durant sa première année d'existence. Le free-to-play se place ainsi en troisième position en termes de revenus sur l'App Store et Google Play, juste en dessous deet dePar ailleurs, c'est sans grande surprise que la Chine se révèle être le plus grand marché desur mobile. Sur iOS, il a généré 577 millions de dollars sur son propre marché, soit 28,6 % du total de ses revenus.Toujours selon les données de. Pour rappel, le RPG avait été lancé le 28 septembre 2020 et avait rapporté pas moins de 245 millions de dollars sur mobile au cours de son premier mois, devenant ainsi le plus grand lancement jamais réalisé.Reste à savoir maintenant si Genshin Impact va continuer dans cette folle lancée. Le titre subit en effet depuis quelques jours une vague de review bombing , et ce pour plusieurs raisons. Les joueurs sont mécontents de certains aspects du jeu, avec notamment des personnages qui détiennent des capacités non optimales. De ce fait, peut-être que les revenus risquent de baisser un peu dans les semaines à venir au vu des réactions et des actions menées contre le titre. Pour rappel, la version Switch est toujours en cours de développement . Vous pouvez également retrouver des codes pour obtenir des bonus à cette adresse