Genshin Impact pourrait accueillir une nouvelle région avec la 2.4

Enkanomiya bientôt dans Genshin Impact ?

[2.4 BETA] Enkanomiya



Enkanomiya will feature an alternating time cycle between Evernight and Whitenight that reveals different appearances of environments and mechanisms. There are a total of 9 subareas in Enkanomiya.



※ Subject to change.#ProjectCelestia — Project Celestia (@projectcelestia) November 24, 2021

A quick overview of 2.4:



1. Enkanomiya

2. Shenhe (5*) and Yunjin (4*)

3. Hangout quests (Ningguang, Yunjin)

4. Lantern Rite rerun

5. Windtrace rerun

6. Alchemy event with Timaeus

7. New skins for Ningguang & Keqing

8. Kichiboushi outing event

9. Electro Sigil Shop

10. Arlecchino — Genshin Intel (@Genshin_Intel) November 24, 2021

Depuis la sortie de, en septembre 2020, miHoYo a rajouté une multitude de choses à son RPG, par le biais des mises à jour, qui arrivent tous les trois mois environ. Au début de l'année, nous avons pu découvrir une nouvelle région, Inazuma, qui s'est complétée au fil du temps, avec de nouvelles îles. Selon les dernières rumeurs, émanant de leakers qui ont fait leurs preuves ces derniers mois,Selon les premières informations, qui ne sont pas officielles et restent donc à confirmer,et serait, au total, composée de 9 sous-zones, qui pourraient ne pas toutes arriver en même temps. L'une des particularités d'Eserait son cycle, proposant la Nuit blanche et la Nuit éternelle, chacun ayant un environnement différent. Actuellement, selon la bêta du jeu, ce passage serait manuel et le joueur pourrait choisir de se rendre dans une zone spécial pour profiter du cycle souhaité.D'autres choses ont également fuité pour cette mise à jour 2.4, avec l'arrivée de deux nouveaux personnages Shenhe (5 étoiles) et Yunjin (4 étoiles), mais aussi de nouveaux skins et des événements spéciaux, comme toujours.Il faudra cependant patienter encore quelque temps avant d'en savoir plus à propos de cette fameuse mise à jour 2.4, étant donné que la version 2.3 de Genshin Impact vient seulement d'être déployée. Nous devrions en savoir plus d'ici le mois de janvier 2022 et une confirmation, ou non, des informations présentes ci-dessus.reste disponible sur PC, PS4, PS5, et les appareils iOS et Android en free-to-play. La version Nintendo Switch n'a toujours pas fait parler d'elle, bien qu'elle soit toujours attendue, tout comme la version Xbox