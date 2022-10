Genshin Impact : Morceaux d'améthyste, où et comment en trouver ?

Trouver des Morceaux d'améthyste sur Genshin Impact

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Sur, les joueurs et les joueuses auront besoin de rassembler un certain nombre de ressources et minerais, dont des. Dans ce guide, nous vous indiquons(anciennement miHoYo).Tout comme l'Herbe à sanglots , pour trouver dessur, il convient d'avoir grandement avancé dans la quête principale du jeu. Et ce, notamment, jusqu'à avoir débloqué la région d'Inazuma. Effectivement, c'est là-bas que vous trouverez de nombreux, un minerai de forge particulier dont voici la description officielle : « Un cristal non taillé qui ne peut être trouvé qu'à Inazuma. Un certain savoir-faire professionnel fera ressortir sa véritable valeur ».De notre côté, et comme conseillé par le jeu, nous avons réussi à mettre la main sur plusieursen nous rendant sur les plages de l'île de Narukami, à Inazuma. Néanmoins, faites attention, de nombreux ennemis sont présents dans les alentours.Mais il ne s'agit pas de la seule zone où vous pourrez en collecter. Nous avons également pu en trouver pas très loin du Camp Kujou ou encore près du Village de Bourou, sur l'île la plus à gauche de la Cité d'Inazuma. D'ailleurs, voici quelques images qui pourraient vous aider à trouver ces différents lieux (marqués via le symbole représentant un trèfle).Évidemment, cette liste est non exhaustive. Il se peut que vous trouviez desà d'autres endroits, sur le soft. À ce sujet, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certaines ressources, minerais et matériaux.Rappelons, finalement, queest à retrouver sur consoles PlayStation, mais aussi sur smartphones (iOS et Android). vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange