Genshin Impact : Jauge d'endurance, comment l'augmenter ?

Augmenter sa jauge d'endurance sur Genshin Impact

Récupérer les Anémoculus, Géoculus et Dendroculus

Faire des offrandes aux Statues des Sept

À quoi sert l'endurance/la stamina sur Genshin Impact ?

Sur, les joueurs et les joueuses devront constamment faire attention à leur, et ce tout au long de leur aventure. Heureusement, il est tout à fait possible d', notamment en collectant certains items, disséminés aux quatre coins des régions du soft, et en effectuant des offrandes aux Statues des Sept.Avant de commencer, notons que sur, l'endurance/stamina est représentée par une jauge courbée, de couleur jaune, située à droite de votre personnage. À chaque fois que vous effectuerez une action consommant de l'endurance, vous verrez cette jauge se réduire graduellement.Afin d'augmentersur, il convient de collecter des items bien précis à travers les différentes régions proposées. Il s'agit des Anémoculus à Mondstadt, des Géoculus à Liyue et des Dendroculus à Sumeru (images ci-dessous). Comme vous avez pu le remarquer grâce à cette liste, dans la région d'Inazuma (accessible au rang d'aventure 30 et après avoir terminé les quêtes à Liyue) vous ne pourrez pas augmenter votre jauge d'endurance, bien que des Statues des Sept soient présentes.Rassurez-vous tout de suite, ces items sont très nombreux dans lesdites régions. Ainsi, vous en trouverez facilement. En revanche, les récupérer peut être un peu plus difficile, car certains d'entre eux sont bien cachés, placés en hauteur, etc. Néanmoins, à chaque fois que vous serez proche d'un Anémoculus, d'un Géoculus ou bien d'un Dendroculus, vous pourrez voir un symbole blanc ressemblant à une étoile (comme sur l'image ci-dessous), sur votre mini-carte. Ce qui rend la collecte plus rapide et aisée, d'un certain sens.Par ailleurs, sachez que vous pouvez également profiter d'une carte interactive, pouvant grandement vous aider si vous êtes à la recherche de tous les Anémoculus ou encore Géoculus. À ce sujet, nous vous en recommandions une dans un article dédié Tout au long de votre aventure, et en explorant au maximum, vous aurez l'opportunité de voir et débloquer des Statues des Sept, positionnées aux quatre coins dans les régions de. Ces monuments vous permettent de soigner vos personnages, mais aussi d'En effet, en échangeant une certaine quantité des items précédemment cités, vous gagnerez des points d'endurance, parmi d'autres choses. Comme vous l'aurez probablement déjà compris, si vous vous rendez à une Statue des Sept à Mondstadt, vous devrez offrir des Anémoculus. À Liyue, ce sont donc des Géoculus qui sont demandés. Notons qu'après chaque offrande, le nombre d'Anémoculus/Géoculus/Dendroculus demandé, pour augmenter, sera de plus en plus important. Chaque offrande vous permet de gagner +8 points de stamina.Comme dans beaucoup d'autres jeux, du genre GATCHA ou autres, l'endurance (aussi dit « stamina ») est une mécanique très importante sur. En effet, sur le titre de miHoYo/HoYoverse, plusieurs actions consomment de l'endurance : courir, planer, esquiver, grimper, etc. Par exemple, tel que sur(pour ne citer qu'un exemple), grimper sur les flancs d'une montagne ou monter une paroi rocheuse vous demandera une quantité plus ou moins importante d'endurance, et ce en fonction de la hauteur à gravir. De la même manière, en combat, si vous voulez échapper à une attaque ennemie, il vous faudra esquiver. Or, si votre jauge d'endurance est à zéro (dans le rouge), vous risquez de tomber de la falaise ou vous prendrez des dégâts, lors d'un affrontement.Ainsi, vous l'aurez compris, il est important d'aller chercher des Anémoculus, des Géoculus et des Dendroculus afin de les offrir aux Statues des Sept des régions adéquates, et ainsiRappelons queest disponible sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Sachez également que vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange