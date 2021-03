Genshin Impact devient le titre mobile ayant atteint la barre du milliard de dollars le plus rapidement

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

est sans aucun doute l'un des jeuxles plus populaires de ces dernières années. Il avait connu un lancement très réussi sur mobiles, réussissant l'exploit d'atteindre les 874 millions de dollars de gains au cours de ses cinq premiers mois sur Google Play Store et l'App Store.Depuis, selon le dernier rapport de Sensor Tower , il semblerait que. Il est en effet devenu, celle-ci correspondant aux dépenses des joueurs, devançant alors Pokémon GO . Le titre de Niantic a mis neuf mois (trois mois de plus) pour attendre ce palier.De plus, ce mois de mars 2021 pourrait devenir le mois le plus lucratif depuisqu'il a d'ores et déjà récolté pas moins de 148 millions de dollars. Même si, à l'heure actuelle, celui d'octobre 2020 reste son meilleur chiffre avec 233,7 millions de dollars amassés.Pour rappel, Genshin Impact est disponible sur PC , PS4, et les appareils iOS et Android.