Genshin Impact devient le troisième jeu mobile le plus rentable de tous les temps

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Le titre de miHoYo est un véritable phénomène depuis son lancement en septembre 2020, bien qu'il ne soit pas disponible sur toutes les plateformes (il arrivera plus tard sur Switch, aucune annonce pour les consoles Xbox). La version mobile semble être celle qui arrive à tirer le plus son épingle du jeu,. En deux mois, entre septembre et novembre, 393 millions de dollars avaient été engrangés par le studio chinois.Trois mois plus tard, cette somme a plus que doublé, étant donné que selon le dernier rapport de Sensor Tower , entre le 28 septembre (date de sortie) et le 28 février, l, le plaçant directement à la, derrière Honor of Kings et PUBG Mobile. Genshin Impact dépasse donc quelques cadors, tels que Pokémon GO et Roblox , respectivement quatrième et cinquième avec 651 millions et 579 millions de dollars engrangés.Concernant la répartition de ces revenus, sans grande surprise,. Le Japon est deuxième (27 %) et les États-Unis clôturent le podium avec 18,5 % des recettes. L'avenir de miHoYo et Genshin Impact s'annonce donc radieux, d'autant plus que du nouveau contenu sera déployé dans les semaines à venir, tout comme des événements temporaires. Genshin Impact reste, pour rappel, disponible sur PC , PS4 et les appareils iOS et Android.