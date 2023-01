Genshin Impact : Des informations et un court trailer pour Alhaitham

Un trailer et des informations sur Alhaitham

[Aptitudes]

Universalité : Élaboration de forme

Se précipite en avant pour infliger des DGT Dendro aux ennemis proches à la fin de sa ruée et génère un miroir de diffraction.



Appui long

Bascule en mode visée, ce qui permet d'ajuster la direction de la ruée.#GenshinImpact pic.twitter.com/SQ10kKT1N2 — Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 12, 2023

Comme vous le savez probablement déjà, la version 3.4, nommée « Sous les carillons de l'exquise nuit », dearrive au cours de ce mois de janvier 2023 . Cette mise à jour introduira, bien évidemment, de nouveaux éléments au jeu, notamment des événements, quêtes et personnages jouables, dontD'ailleurs, HoYoverse a, récemment,, que les joueurs et les joueuses pourront pull à la sortie de la version 3.4 via les vœux. La description de ce personnage, notamment révélée dans une publication sur le compte officiel Twitter du jeu, est la suivante : « L'actuel scribe de l'Académie de Sumeru, doté d'une intelligence et d'un talent extraordinaires. Son goût pour une vie libre de contraintes est tel qu'il est difficile pour la plupart des gens de savoir où le trouver ». Le studio de développement en charge du titre a également partagé unpour Alhaitham.Pour rappel,et appartient à la constellation Vultur Volans. Ce dernier est doté de, notamment « Champ particulier : Liens de phénomène » créant un champ de liaison qui « inflige plusieurs fois des DGT Dendro de zone ». Mais aussi des attaques « Universalité : Élaboration de forme » et « Appui long ». Remarquons que celles-ci sont présentées via des publications sur le compte Twitter du jeu.En ce qui concerne la version 3.4 de Genshin Impact, sachez que celle-ci apportera également le personnage 4* Yaoyao, un mode de jeu temporaire pour Genius Invocation TGC et la zone Désert de Hadramaveth, entre autres.Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange