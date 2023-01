Genshin Impact Version 3.4 : Date de sortie et nouveautés

Quand sort la version 3.4 de Genshin Impact ?

Aperçu du contenu et nouveautés de la version 3.4 de Genshin Impact

Ajout d'une nouvelle zone : « Désert de Hadramaveth ».

: « Désert de Hadramaveth ». Ajout de nouvelles quêtes du monde .

. Ajout d'un mode de jeu temporaire pour « Genius Invocation TCG ».

pour « Genius Invocation TCG ». Plusieurs nouveaux événements (Festival des lanternes, avec des mini-jeux, par exemple).

(Festival des lanternes, avec des mini-jeux, par exemple). Ajout de nouveaux personnages jouables : Alhaitham (5*, Dendro). Yaoyao (4*, Dendro).

:

New Character Introduction



Alhaitham (5-Star)

Element: Dendro

Weapon: Sword

Constellation: Vultur Volans



Yaoyao (4-Star)

Element: Dendro

Weapon: Polearm

Element: Dendro

Weapon: Polearm

Constellation: Osmanthus

Au cours du livestream, diffusé le vendredi 6 janvier 2023, HoYoverse (anciennement miHoYo) a présenté la, portant le nom « Sous les carillons de l'exquise nuit », à venir sur. Durant la présentation, ledit studio de développement a, ainsi, partagéet surtoutsur le titre.La communauté attend avec impatience l'arrivée de lade. De ce fait, les joueurs et les joueuses se demandent quand cette nouvelle mise à jour sera déployée sur le soft. Grâce au dernier livestream, soit celui du 6 janvier de cette année, nous connaissons sa, et ce après une longue maintenance des serveurs Comme à l'accoutumée, dès qu'HoYoverse aura dévoilé l'heure exacte de sortie de lade, nous vous tiendrons, bien évidemment, informés et nous vous dirons tout ce qu'il a à savoir à ce sujet.Lors dudit livestream, les développeurs de chez HoYoverse ont dévoilé le contenu de la. Ainsi, sans plus tarder, voici un, apportées par la prochaine mise à jour, surRendez-vous donc lepour découvrir tout cela sur, qui est à retrouver sur PC, PS4, PS5 et appareils iOS/Android. N'hésitez pas également à profiter des nouveaux codes , pour récupérer quelques bonus sur le soft, comme des Primo-gemmes. Finalement, sachez que plusieurs guides sont disponibles dans nos colonnes et pourraient vous aider durant votre aventure.