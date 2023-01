Genshin Impact : Des détails sur les cartes d'Invocation des Sept à venir avec la version 3.4

Bonjour, voyageurs ! Après la mise à jour de la version 3.4, les cartes de personnage Klee et Beidou ainsi que les cartes d'aptitude correspondantes seront ajoutées à l'Invocation des Sept, découvrons cela ensemble !

— Genshin Impact FR (@genshinimpactfr) January 13, 2023

Vous n'êtes probablement pas sans savoir ques'est doté, il y a peu de temps, d'une nouveauté en termes de gameplay : le mode/jeu de cartes Invocation des Sept (également connu sous son nom anglais, « Genius Invokation TCG ») est arrivé sur le titre d'HoYoverse avec la mise à jour 3.3.À ce sujet, alors que les joueurs et les joueuses attendent avec impatience la version 3.4, devant sortir en ce mois de janvier sur Genshin Impact, HoYoverse a récemment dévoilé, via une publication sur le compte officiel Twitter du jeu et un article sur le site officiel,Ainsi, dès la sortie de la mise à jour 3.4, nous pourrons découvrir et obtenir(et celles d'aptitude correspondantes) :(Pyro) et(Électro), qui possèdent notamment une attaque normale, une compétence élémentaire et un déchaînement élémentaire. C'est en se rendant à La Queue de Chat et en terminant des objectifs de défis précis, lors d'une partie avec lesdits personnages, que les joueurs récupéreront ces cartes.Par ailleurs, d'après les dernières informations partagées, la version 3.4 devrait également introduire un mode de jeu temporaire sur l'Invocation des Sept.Pour rappel, Genshin Impact est à retrouver sur PC , PS4, PS5 et les appareils iOS et Android. Vous pouvez récupérer quelques bonus grâce aux codes d'échange