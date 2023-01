Genshin Impact : Champignon sacramental, où et comment en trouver ?

Trouver le Champignon sacramental sur Genshin Impact

Sur, les joueurs et les joueuses doivent impérativement partir en quête de différents minerais et ressources pour élever leur(s) personnage(s). Ainsi, dans certains cas, vous aurez besoin de l'item. Dans ce qui suit,, surTout comme de nombreuses autres ressources, notamment les Morceaux d'améthyste , lese trouve, principalement, dans une région bien précise de, soit à Sumeru. En effet, c'est là-bas que vous pourrez collecter des, une ressource particulière nécessaire pour l'élévation de certains personnages (Nomade/Scaramouche, Collei et bien d'autres), dont voici la description officielle : « Un champignon qui pousse en couches successives telle une mer de nuages et que l'on trouve principale sur les arbres au cœur de la forêt tropicale ».De notre côté, et comme conseillé par le jeu, nous avons réussi à mettre la main sur plusieurs exemplaires de la ressourceen nous rendant dans la zone Selve de Lokapala, et plus précisément dans la Forêt de Mawtiyima. Là-bas, vous pourrez trouver desaux abords du chemin dessiné ainsi que dans les arbres. Nous avons noté quelques emplacements sur notre carte (symbole étoile sur la première image de la galerie ci-dessous).Autrement, nous avons trouvé ladite ressource dans le Royaume d'Ashavan, notamment près d'un point de téléportation situé au nord-ouest du Bois d'Apam (celui à côté de l'étoile sur la carte ci-dessous). En vous rendant à cet endroit, vous verrez des cabanes. Faites le tour des structures pour collecter desÉvidemment, cette liste est non exhaustive. Il se peut que vous trouviez desà d'autres endroits, sur le titre. À ce sujet, sachez que vous pouvez vous aider d'une carte interactive de Genshin Impact , si vous avez besoin de trouver rapidement et facilement certains matériaux, minerais ou ressources.Pour conclure, rappelons queest à retrouver sur consoles PlayStation, PC mais aussi sur appareils iOS/Android. Vous pouvez récupérer quelques bonus (Primo-gemmes, Moras, etc.) grâce aux codes d'échange