Genshin Impact a généré près de 400 millions de dollars sur mobile, soit 6 millions par jour

Contrairement à certains jeux qui s'imposent sur le tard, à l'image d' Among Us , d'autres comme Genshin Impact connaissent le succès dès le début. Disponible sur PC, PlayStation 4, Nintendo Switch et mobiles, cette dernière plateforme semble être particulièrement intéressante pour miHoYo, studio chinois en charge de son développement, puisque nous apprenons via Sensor Tower que. Son premier mois aurait rapporté 245 millions de dollars contre 148 pour le deuxième.De ce fait,, n'étant battu que par Honor of Kings. Il devance notamment, de peu, PUBG ou Pokémon GO qui se place quatrième.Pour celles et ceux souhaitant des chiffres plus précis, sachez qu'une grosse partie de cet argent a été dépensée par les Chinois, qui représentent 30,5 % du revenu total. En deuxième place nous retrouvons le Japon (25 %) et les États-Unis clôturent le podium en 18,8 %. G. Reste à savoir si miHoYo arrivera à fidéliser ses joueurs sur le long terme, ce qui est de loin la chose la plus compliquée actuellement.