Après son succès lors de sa sortie, FragPunk tente de se sauver avec un nouveau mode de jeu

Le jeu de tir compétitif FragPunk tente de se réinventer avec Farlands, un tout nouveau mode de jeu PvPvE. Fortement inspirée par Death Stranding, cette mise à jour gratuite propose aux joueurs de s'improviser livreurs dans un monde impitoyable.

Bad Guitar a récemment annoncé le développement d'une expérience inédite pour son jeu de tir compétitif basé sur des cartes. Baptisé Farlands, ce mode de jeu gratuit va transformer l'approche traditionnelle de FragPunk en y intégrant une dimension PvPvE centrée sur la livraison de colis à travers une vaste carte. Les développeurs décrivent cette nouveauté comme une aventure axée sur la logistique, fusionnant les mécaniques des jeux d'extraction avec une boucle de gameplay qui rappelle inévitablement Death Stranding, l'œuvre de Kojima Productions.

Des similitudes frappantes avec Death Stranding

Les comparaisons avec l'épopée de Sam Porter Bridges ne s'arrêtent pas au simple transport de marchandises. Les joueurs devront composer avec une météo capricieuse et des environnements hostiles, tout en gérant minutieusement l'équilibre de leurs paquets. Il sera d'ailleurs possible d'améliorer les capacités de son personnage pour transporter davantage de chargements simultanément. La bande-annonce diffusée par le studio met l'accent sur l'importance cruciale de ces missions pour l'économie du jeu.











Au cours de leurs expéditions, les livreurs improvisés affronteront de multiples menaces environnementales, allant de créatures étranges à des terrains difficiles comme des marais ou des montagnes enneigées. Mais le véritable danger proviendra sans doute des autres participants.

La dimension PvP laisse une liberté totale d'interaction. Vous pourrez choisir de collaborer avec un inconnu en difficulté, ou au contraire, de l'abattre froidement pour piller sa cargaison et empocher sa récompense. Les extraits de gameplay dévoilent également l'utilisation de véhicules et la possibilité de débloquer de nouveaux éléments cosmétiques pour personnaliser son avatar.

Un pari pour sauver un titre en difficulté

Sorti l'année dernière sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series, FragPunk avait reçu un accueil critique plutôt favorable, salué notamment pour son gameplay, son gunplay et l'absence de microtransactions abusives, trop présentes dans les free-to-play.

Cependant, malgré ces qualités indéniables et un démarrage en trombe, le titre peine aujourd'hui à fidéliser sa communauté. Les données récentes de SteamDB montrent que le jeu rassemble difficilement plus d'un millier de joueurs simultanés. Ce mode Farlands, dont la date de sortie en accès anticipé est prévue pour le 5 novembre, pourrait bien être la bouée de sauvetage dont le jeu a cruellement besoin pour attirer un nouveau public.