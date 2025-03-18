FragPunk : Est-il possible d'y jouer à la manette ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 18 mars 2025 à 18h05
De nombreux joueurs se demandent s'il est possible de jouer à la manette à FragPunk, le jeu de tir qui cartonne depuis sa sortie.
FragPunk : Est-il possible d'y jouer à la manette ?
Les jeux de tir sont toujours très appréciés par la communauté, surtout lorsque ces derniers offrent une expérience captivante et originale, ce qui est le cas ici de FragPunk, un FPS tactique reprenant certains codes de VALORANT. Quoi qu'il en soit, de nombreux joueurs se posent la question sur la possibilité de jouer à FragPunk avec une manette.

Peut-on jouer à la manette à FragPunk ?

FragPunk est un pur jeu de tir tactique avec plus ou moins d'intensité selon le mode choisi. Si sur PC la majorité utilise le combo classique clavier-souris, d'autres veulent opter pour la manette, dans un souci d'habitude ou de confort. Seulement, il n'est parfois pas possible de connecter sa manette au jeu, puisque celui-ci ne le détecte pas. 
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Fort heureusement, ce n'est pas le cas ici avec FragPunk, pour la simple est bonne raison que sa sortie est prévue sur console. Il devait d'ailleurs sortir conjointement sur PC, PS5 et Xbox Series, mais le studio, Bad Guitar Studio, a préféré reporter la version console. Celle-ci était victime de nombreux soucis.

Mais soyez rassuré, FragPunk permet bien d'y jouer sur PC avec une manette. Cette information est d'ailleurs bien présente sur la fiche de jeu Steam, qui indique que le support manette prend en charge les contrôleurs Xbox et PlayStation. Il n'y a donc aucun utilisateur laissé de côté.

manette-fragpunk

Rappelons, en guise de conclusion, que FragPunk est disponible, depuis le 7 mars 2025, uniquement sur PC pour le moment, mais les versions PS5 et Xbox Series arriveront prochainement, dès qu'elles seront prêtes. En attendant, les joueurs peuvent donc le découvrir en free-to-play, s'ils possèdent un PC capable de le faire tourner. Les développeurs proposeront plusieurs mises à jour de contenu, mais aussi des correctifs, pour améliorer l'expérience.

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