Retrouvez notre tier list des meilleurs personnages (Lancers) de FragPunk, pour tenter de mieux prendre en main le jeu, ou performer davantage.
FragPunk
est un jeu de tir tactique, dont le mode principal est similaire à celui de Counter-Strike, et donc par extension de VALORANT. Les attaquants doivent poser une bombe quand les défenseurs doivent défendre les sites, et désamorcer la bombe si elle a été posée.
De ce fait, plusieurs joueurs se demandent quel est ou quels sont les meilleurs personnages (Lancers) de FragPunk
à l'heure actuelle pour mettre toutes leurs chances de leur côté. Pour répondre à cette demande, nous vous proposons la tier list des meilleurs personnages (Lancers) de FragPunk
.
Tier list des meilleurs personnages (Lancers) de FragPunk
C
Axone Chum
Les informations de la tier list des personnages (Lancers) de FragPunk
ci-dessus ne sont bien évidemment pas arrêtées. Cela reste une impression avec notre expérience personnelle, mais chaque joueur peut avoir un ressenti différent, selon sa façon de jouer. Il se peut que vous trouviez un personnage bien classé chez nous trop faible, ou inversement. N'oubliez pas que la tier list FragPunk
est là pour vous donner une idée lors de la sélection du personnage, notamment si vous n'avez pas une grande expérience du jeu ou des FPS.
Pour cette tier list des meilleurs personnages de FragPunk
, nous nous sommes également basés sur les compétences et spécificités des personnages, pour avoir un peu plus de recul et pour que vous puissiez avoir toutes les clés entre vos mains. Certains personnages sont bien classés de par leur prise en main facile, et d'autres, moins bien classés parce qu'ils sont plus difficiles à manœuvrer. Cela va également dépendre de la façon dont vous aimez jouer, bien évidemment.
Rappelons également que cette tier list
est basée sur la méta actuelle de FragPunk,
et qu'elle est donc vouée à évoluer selon les nouveaux personnages qui seront intégrés au fil du temps. En effet, Bad Guitar Studio apportera, ces prochains mois, de nouveaux Lancers qui viendront, sans aucun doute, bousculer cette tier list des meilleurs personnages de FragPunk
. Si vous n'êtes pas d'accord avec le classement d'un personnage, n'hésitez pas à l'indiquer par l'intermédiaire des commentaires, pour que nous puissions, si besoin, revoir son positionnement.
Retrouvez également la liste de tous les codes FragPunk
pour obtenir quelques récompenses.
commentaire (1)
Vous ne connaissez rien au jeu.
Nitro est S+ avec connaissance des murs. Meme sans, son kit est fort. En B c'est honteux! Enormement d'informations et des degats gratuits, finissant facilement les cibles qui ont pris une balle de snipe par eg. Les murs, permettent des angles autowin, ou d'avoir l'info + ralentir.
Sonar est faible, a part en equipe bien cordonnee.... et encore. Tres facile a eviter ses 2 scans, 2-3secondes tu couvre tres peu de distance sans faire de bruits. Hilarant de la voir en S. C'est clairement quelqu'un qui as lu son kit et directement placer dans la tier list. Attention, en lisant les personnages on se fais surprendre... Ah pardon, vous faites aucune recherche de toute facon! :D
Hollowpoint extremement forte. Smoke incroyable quand tu sait l'utiliser. Paprazzi tres bien pour l'info. Sniper utile (sniper + autres arme + sniper dispo toutes les rounds) et plus fort en range que celui de base.
Spider avec sa TP est tres bon, clairement la personne qui as review as jouer 1-2fois et c dis oH mEs MaTeS nE pRenNenT pAs Le TP? -> Le tp est nul :OOO
Le temps et la rotation sont vitale en retake. Mais aussi peu surprendre avec la TP bien place. Grenade TP c'est troll, kill gratos mais rare tres facile a eviter. Piege ok pour prendre de linfo, mais tres bien surtout pour eviter quon piege votre TP.
Donc Spider en defense c'est du A.
Avant d'informer les autres, il faut faire un minimum de serieux et de recherche.