FragPunk PS5 et Xbox Series : Quand le FPS sortira-t-il sur console ?

Les joueurs se demandent quand FragPunk, le FPS a succès du moment, va débarquer sur PS5 et Xbox Series.
Disponible depuis le 7 mars 2025, FragPunk
a su séduire des milliers de joueurs, plaçant le jeu de tir parmi les plus populaires sur Steam, ce qui est déjà un bel exploit.
Néanmoins, la sortie n'a pas été idéale, étant donné que FragPunk devait, en plus de sortir sur PC, arriver sur les consoles PlayStation 5 et Xbox Series
. Or, si vous lisez ces lignes, c'est que le titre n'est pas disponible, et que vous vous demandez quand il arrivera sur votre console de prédilection
.
Quand sortira FragPunk sur PS5 et Xbox Series ?
Les développeurs, Bad Guitar Studio, ont effectivement annoncé que la version console de FragPunk, c'est-à-dire la version PS5 et Xbox Series, n'allait pas sortir en temps et en heure et aurait du retard
. La raison ? Durant les derniers tests, effectués juste avant la sortie, n'ont pas permis d'assurer le lancement à cause d'un « problème inattendu
» au niveau de la technique et de l'optimisation.
Le choix du studio a donc été simple : reporter la version PS5 et Xbox Series de FragPunk
, plutôt que de sortir une version qui n'aurait pas été parfaite et aurait causé de nombreux soucis. Les joueurs n'auraient pas pu profiter d'une expérience de qualité, et les critiques négatives auraient probablement été nombreuses.
Depuis l'annonce du jeu, votre enthousiasme a été une véritable source d'inspiration, et nous savons à quel point vous avez hâte de plonger dans la bataille sur Xbox et PlayStation.
Cependant, nous voulons être totalement transparents avec vous : au cours du processus de test de conformité des versions console, nous avons rencontré des problèmes techniques inattendus en matière d'optimisation et d'adaptation. Plutôt que de précipiter la sortie des versions console et de risquer d'offrir une expérience utilisateur insatisfaisante, nous avons pris la difficile décision de retarder la sortie des versions console afin de garantir aux joueurs une expérience comparable à celle sur PC.
Concernant la nouvelle fenêtre de sortie, nous n'avons pas d'indications. Mais FragPunk devrait arriver sur ces consoles assez vite
, puisqu'il se dit que Bad Guitar Studio se donne deux mois pour porter son FPS sur PS5 et Xbox Series. Il est donc fort probable de voir arriver le titre sur ces deux plateformes d'ici le mois de mai, voire le mois de juin au plus tard, en fonction de comment avance le développement.
Rendez-vous donc ces prochaines semaines pour espérer en savoir plus à ce sujet. En attendant, il reste disponible en free-to-play sur PC, via Steam. Sachez également que des codes FragPunk
vous donneront de belles récompenses.
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