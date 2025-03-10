FragPunk Codes (Juillet 2026)

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
modifié le 29 juin 2026 à 12h00
Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur FragPunk, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !
FragPunk Codes (Juillet 2026)

Codes d'échange FragPunk

Les différentes listes répertorient l'entièreté des codes disponibles, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur FragPunk. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus  en jeu, principalement de la monnaie comme des pièves d'or, qui vous serviront durant votre aventure, ou des skins pour personnaliser les Lancers ou les armes. Cependant, parfois, Bad Guitar Studio, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.

Ces codes de FragPunk sont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.

Miniature vidéo

Codes actifs FragPunk

  • 1 500 Or et 100 clés de skins → FRAGPUNKFPS
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → SPEEDFP2025
  • 300 Or, 168 pièces FragPunk et un pack de stickers → FRAGPUNK2025 

Codes expirés FragPunk

  • Récompenses → FPCMZQ2Z
  • Récompenses → FPCMZ5T8
  • Récompenses → FPCMZF3R
  • Récompenses → FPCMZ7K9
  • Récompenses → FPCMZ9L4
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → ENNAWEI0307
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → CHOWHFP2025
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → NIJIFRAGPUNK
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → BTRAFP2025
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → GOTAGAFP2025
  • 1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → LOCKLEARFP2025
  • 1 500 Or et 100 clés de skins → FRAGPUNKFPS
  • RECRENTFP2025
  • TENZFP2025
  • BTRAFP2025
  • SHROUDFP2025

Comment activer un code d'échange dans FragPunk ?

Contrairement à certains jeux où les codes d'échange doivent être entrés sur un site internet, FragPunk vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir fini le tutoriel qui ne dure qu'une petite dizaine de minutes pour pouvoir accéder à ces fameux codes.

Pour entrer un code sur FragPunk, il vous suffit d'être dans le menu principale, et d'appuyer sur la touche « Échap (ESC) » de votre clavier. Un menu s'ouvrira sur le côté droit de votre écran, et vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans la partie « Code de rachat ». Vous pourrez entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus dans le cadre dédié. 
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Le contenu devra ensuite être récupéré via le menu principal, dans la boîte de réception, matérialisée par la petite enveloppe qui se trouve en bas à droite de votre écran.

fragpunk-code3
Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes FragPunk ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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commentaire (1)

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olivera (invité) Le 19/05/2025 à 12:35

est ce que je pourrais avoir les codes svp