FragPunk Codes (Juillet 2026)

Retrouvez une liste de tous les codes d'échange actifs et disponibles sur FragPunk, vous permettant de récupérer de nombreux bonus !

Codes d'échange FragPunk

Codes actifs FragPunk

1 500 Or et 100 clés de skins → FRAGPUNKFPS

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → SPEEDFP2025

300 Or, 168 pièces FragPunk et un pack de stickers → FRAGPUNK2025 Codes expirés FragPunk Récompenses → FPCMZQ2Z

Récompenses → FPCMZ5T8

Récompenses → FPCMZF3R

Récompenses → FPCMZ7K9

Récompenses → FPCMZ9L4

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → ENNAWEI0307

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → CHOWHFP2025

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → NIJIFRAGPUNK

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → BTRAFP2025

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → GOTAGAFP2025

1 500 Or, 10 x canette et un pack de stickers → LOCKLEARFP2025

1 500 Or et 100 clés de skins → FRAGPUNKFPS

RECRENTFP2025

TENZFP2025

BTRAFP2025

SHROUDFP2025

Comment activer un code d'échange dans FragPunk ?





Les différentes listes répertorient l'entièreté des, ou qui l'ont été, classés en fonction de leur date d'apparition sur. Ces codes vous permettent de récupérer plusieurs bonus en jeu, principalement de la monnaie comme des pièves d'or, qui vous serviront durant votre aventure, ou des skins pour personnaliser les Lancers ou les armes. Cependant, parfois, Bad Guitar Studio, qui est en charge de son développement, proposera d'autres bonus, toujours dans le but de faire plaisir à sa communauté.Cessont partagés par les développeurs sur le site officiel, les réseaux sociaux ou encore via les bandes-annonces. Il est de ce fait facile de passer à côté de ces derniers, d'autant plus que certains sont limités en quantité, ou dans le temps. C'est pourquoi nous vous les listons ci-dessous. Si certains ne sont plus fonctionnels, n'hésitez pas à nous l'indiquer dans les commentaires afin que nous mettions la liste à jour.Contrairement à certains jeux où lesdoivent être entrés sur un site internet,vous permet de le faire directement en jeu. Il faut cependant avoir fini le tutoriel qui ne dure qu'une petite dizaine de minutes pour pouvoir accéder à ces fameuxPour entrer un, il vous suffit d'être dans le menu principale, et d'appuyer sur la touche « Échap (ESC) » de votre clavier. Un menu s'ouvrira sur le côté droit de votre écran, et vous n'aurez plus qu'à vous rendre dans la partie « Code de rachat ». Vous pourrez entrer l'un des codes présents dans la liste ci-dessus dans le cadre dédié.Le contenu devra ensuite être récupéré via le menu principal, dans la boîte de réception, matérialisée par la petite enveloppe qui se trouve en bas à droite de votre écran.Notez qu'il faut impérativement respecter les majuscules et minuscules, auquel cas le code ne sera pas accepté. Il se peut que l'un des codes FragPunk ne fonctionne pas, parce qu'il a été entré trop tard. N'hésitez pas à réessayer au bout de quelques minutes, au cas où. Pas de panique, de nouveaux sont ajoutés assez souvent et nous tâcherons de mettre cet article à jour aussi vite que possible.