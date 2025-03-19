FragPunk crosshair : Comment modifier et choisir son viseur ?

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 19 mars 2025 à 18h09
Le crosshair est l'une des choses les plus importantes dans un FPS et notamment FragPunk. Nous vous expliquons comment changer votre viseur, en vous donnant quelques conseils sur comment bien le choisir pour être plus à l'aise.
FragPunk crosshair : Comment modifier et choisir son viseur ?
FragPunk étant un jeu de tir tactique qui se veut compétitif, il est important d'avoir un crosshair avec lequel nous nous sentons à l'aise pour mieux viser, notamment avec les qui demandent plus de précision. Cependant, il peut, parfois, être assez compliqué de le choisir, surtout lorsque nous débutons sur le FPS de Bad Guitar Studio. C'est pourquoi nous vous expliquons, en quelques lignes ci-dessous, plusieurs techniques pour choisir facilement son viseur dans FragPunk, et le modifier si besoin.

Comment modifier son viseur dans FragPunk ?

La tâche n'est pas très difficile. Pour modifier son crosshair dans FragPunk, vous n'avez qu'à vous rendre dans les menus, dans la partie « Général » et descendre dans la partie « Réticule », qui se trouve tout en bas. Vous allez ici pouvoir changer quelques paramètres, que ce soit la couleur, la taille du point ou encore son opacité. Vous pourrez les régler selon vos préférences et vos habitudes dans les autres FPS (il faut cliquer sur la flèche de droite pour débloquer la personnalisation du crosshair).

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Néanmoins, il peut être assez dur de bien trouver son viseur dans FragPunk, et surtout lequel choisir. C'est pourquoi nous vous listons ci-dessous quelques crosshairs plébiscités des joueurs, que vous pourriez apprécier sur le champ de bataille. 

Les meilleurs crosshairs FragPunk

Avec cette difficulté à bien choisir son crosshair, certains peuvent effectivement se demander quel est le meilleur viseur à utiliser dans FragPunk. Eh bien cela va dépendre de plusieurs facteurs, notamment votre confort de jeu, la taille de votre écran ou encore ce à quoi vous êtes habitués, si vous êtes un expérimentés des jeux de tir.

Si le choix définitif reste à l'appréciation de chacun, comme toujours, nous vous proposons ci-dessous une liste, avec un exemple de crosshair que vous pourriez apprécier.
  • Le point, un classique (vous pouvez ajuster la taille si besoin)
crosshair-point
Code pour utiliser ce crosshair dans FragPunkczazazazazaebzaebzazbzazaafzggbzaaabzazaczaczaczaczfcbzbzaabzaafzazaaabzFF0000zFFFFFF
  • La croix fine
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  • La croix avec le centre vide
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Code pour utiliser ce crosshair dans FragPunkazazafzaezaezaezaezeczazaabzaafzazaaabzazaczaczaczaczfcbzbzaabzaafzazaaabz05EAFFzFFFFFF
  • Crosshait fin et précis
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Code pour utiliser ce crosshair dans FragPunkbzczfhczaezafzaczaezeczazaabzaafzazaaabzazaczaczaczaczfcbzbzaabzaafzazaaabz05EAFFzFFFFFF

N'oubliez pas que FragPunk reste disponible sur PC, et qu'une version PS5 et Xbox Series arrive. Vous pouvez aussi obtenir des codes pour récupérer des récompenses.
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Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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