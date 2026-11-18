Le nouveau studio de Nikita Buyanov, Rant Gaming, vient de dévoiler Fragmentary Order. Ce jeu de tir tactique de science-fiction partage le même univers qu'Escape from Tarkov, mais son créateur prévient, il ne s'agit pas d'une simple suite, mais d'un projet bien plus vaste.

Rant Gaming, le tout nouveau studio fondé par Nikita Buyanov, a récemment mis en ligne 14 minutes de gameplay impressionnantes pour son premier jeu, Fragmentary Order. Ce FPS tactique de science-fiction, qui intègre des mécaniques d'extraction, partage de nombreuses similitudes avec Escape from Tarkov, et se trouvent dans le même univers. Pourtant, il ne s'agit en aucun cas d'une suite directe. Lors d'un entretien exclusif, le créateur est revenu sur les liens qui unissent ces deux projets et sur ses ambitions démesurées pour ce nouvel univers.

Un univers partagé mais à une échelle cosmique

En tant que figure de proue de la franchise, Nikita Buyanov a tenu à clarifier la situation. Escape from Tarkov et Fragmentary Order évoluent bien dans la même chronologie, mais leur portée est radicalement différente. À la question de savoir pourquoi ce nouveau titre n'est pas simplement un Escape from Tarkov 2, la réponse du développeur est sans équivoque (via Insider Gaming).

C'est lié seulement sur certains points. Fragmentary Order est comme une saga ; c'est plus vaste. C'est tout le système solaire. Les pouvoirs, les factions... Ce n'est pas centré sur la Terre, mais sur des dizaines de milliards de personnes vivant dans le système solaire. C'est plus épique. Cela ne touche pas un conflit local comme dans Tarkov, mais une échelle beaucoup plus grande.

Selon lui, les événements de Tarkov ne représentaient qu'une simple pièce d'un puzzle bien plus complexe. L'ambition de Fragmentary Order est colossale. Lors de la présentation vidéo, Buyanov a souligné que le jeu repose sur un concept simple : si le joueur peut voir un endroit, il peut s'y rendre. Les cartes à grande échelle ont déjà été testées avec près de cinquante joueurs simultanés. Ce développement s'avère d'ailleurs beaucoup plus coûteux que celui de son prédécesseur.







Des liens corporatistes et un avenir commun

Concernant la connexion précise entre les deux jeux, le créateur a laissé entendre que certaines corporations et figures clés de la chronologie de Tarkov seront directement liées à celles de Fragmentary Order. Ses partenaires chez Rant Gaming soutiennent activement cette vision d'un univers étendu. De plus, il existe une forte probabilité pour que Battlestate Games se charge de l'édition de ce nouveau titre.

Malgré cette nouvelle aventure, Nikita Buyanov refuse d'abandonner son premier succès. Il ne cherche pas à remplacer Tarkov, mais plutôt à faire exister les deux jeux en parallèle. Il s'amuse d'ailleurs du surnom donné par la communauté à son nouveau projet.

C'est délicat de tout promouvoir en même temps. Les gens pensent parfois que je tue Tarkov, mais ce n'est pas ça. Vous pouvez le voir comme un jeu de nouvelle génération avec des mécaniques d'extraction, mais ce n'est pas juste un Tarkov dans l'espace. Les gens peuvent dire Space Tarkov, cela aide à promouvoir le nouveau jeu auprès du public.

Les joueurs pourront découvrir Fragmentary Order dès le mois de décembre grâce au programme Prime Batch, qui donnera accès à des versions de test. En parallèle, la deuxième saison de contenu joueur contre joueur d'Escape from Tarkov fera également ses débuts.