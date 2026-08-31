Fragmentary Order montre les premières séquences de son gameplay époustouflant

Nikita Buyanov, le créateur d'Escape from Tarkov, vient de dévoiler les toutes premières images de gameplay de son nouveau projet très ambitieux. Intitulé Fragmentary Order, ce jeu de tir de science-fiction promet une expérience hardcore et immersive, repoussant les limites techniques de ses précédentes créations.

Nikita Buyanov, la figure de proue du studio Battlestate Games, travaille depuis un certain temps sur Fragmentary Order avec une toute nouvelle équipe de développement. Révélé plus tôt cette année, ce titre est souvent qualifié de Tarkov dans l'espace par la communauté, mais il semble aller bien au-delà de cette simple étiquette réductrice. L'équipe de Rant Gaming vient de franchir une étape cruciale en dévoilant un premier aperçu du gameplay lors d'une présentation officielle organisée par le géant technologique NVIDIA.

Un premier aperçu visuellement bluffant

Ce premier teaser vidéo s'inscrit dans le cadre d'une révélation plus approfondie qui est officiellement prévue pour le mois prochain. Pour l'instant, ces quelques séquences de jeu suffisent amplement à faire saliver les amateurs de jeux de tir exigeants (comme Escape from Tarkov) et de science-fiction. Le moteur graphique tourne à plein régime et montre un univers riche, sombre et incroyablement détaillé, confirmant ainsi les ambitions démesurées du studio de développement.

First look at Fragmentary Order.



Being built in Unreal Engine 5 in partnership with NVIDIA.



For those waiting to see more, a full gameplay deep dive is coming later this September.



Learn more: https://t.co/P4G9vlfoOP pic.twitter.com/VRNgIHJFpP — Fragmentary Order (@fragorder) August 25, 2026

L'un des éléments majeurs qui empêchait Escape from Tarkov d'atteindre son plein potentiel technique résidait dans les limitations inhérentes à son moteur et à sa plateforme de base. Fragmentary Order ne souffrira absolument pas de ce problème, profitant des toutes dernières avancées technologiques pour offrir des graphismes somptueux et une fluidité exemplaire. Les premières images tirées du jeu, notamment celles de la gigantesque carte baptisée Blue Mars, témoignent d'un bond en avant spectaculaire qui devrait ravir les joueurs les plus exigeants sur le plan visuel.

Une expérience hardcore totalement inédite

Que les amateurs de Tarkov se rassurent immédiatement, Nikita Buyanov n'a pas du tout abandonné le développement de son extraction shooter. Il partage désormais son temps de travail entre le suivi rigoureux de son jeu phare et la supervision globale du développement de Fragmentary Order. Le développeur considère d'ailleurs ce nouveau titre spatial comme le défi le plus complexe et le plus stimulant de toute sa carrière, dépassant très largement son précédent succès en termes d'envergure, de narration et de possibilités de gameplay.

Fragmentary Order représente le projet le plus ambitieux sur lequel j'ai eu l'occasion de travailler, repoussant toutes les limites techniques et ludiques établies par nos précédentes productions.

Cette licence totalement originale nous plonge sans ménagement dans un univers futuriste très proche, nous emmenant vers les étoiles tout en introduisant une approche radicalement nouvelle du jeu de tir à la première personne. L'expérience globale s'annonce extrêmement immersive, foisonnante de petits détails environnementaux et particulièrement punitive pour les joueurs imprudents.

Il est toutefois très important de préciser qu'il ne s'agira pas strictement d'un jeu de tir d'extraction classique, le studio cherchant véritablement à innover et à proposer une formule inédite pour surprendre sa communauté. Le rendez-vous est donc pris en septembre pour découvrir en profondeur ce qui pourrait bien s'imposer comme la prochaine grande révolution du genre.