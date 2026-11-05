Fragmentary Order partage 14 minutes de gameplay et s'annonce comme le futur grand jeu de tir tactique

Nikita Buyanov, le créateur d'Escape from Tarkov, en a enfin dit un peu plus sur son nouveau projet ambitieux. Baptisé Fragmentary Order, ce jeu de tir tactique en vue subjective transporte la formule impitoyable qui a fait son succès dans un univers de science-fiction futuriste particulièrement prometteur.

Les amateurs de jeux de tir tactiques exigeants ont une nouvelle cible en vue. Après avoir passé la dernière décennie à façonner le monde brutal d'Escape from Tarkov, le directeur du jeu Nikita Buyanov présente enfin son prochain grand projet, après des mois de teasing. Développé par son nouveau studio Rant Gaming, ce titre inédit transpose la formule de l'extraction shooter dans un cadre spatial radicalement différent et tout aussi impitoyable.

Une vision futuriste et réaliste de la guerre

Fragmentary Order vient de s'illustrer à travers une impressionnante séquence de 14 minutes de jeu capturées sous Unreal Engine. L'action prend place en 2251, à travers le système solaire, notamment sur une planète Mars ravagée par les conflits. Dans cet avenir sombre, la guerre est devenue un secteur privatisé. Les joueurs n'incarnent pas des soldats de chair et de sang, mais contrôlent à distance des clones jetables appelés « RepEnts ». Perdre l'un de ces avatars n'est donc pas une fin en soi, mais représente une simple perte financière pour l'entreprise qui vous emploie.

L'approche se veut extrêmement crédible et ancrée dans la science-fiction dure. Le communiqué officiel précise d'ailleurs les intentions du studio en matière de réalisme.

Il n'y a pas de magie ou de vision à travers les murs. Les capteurs électromagnétiques exposent votre propre signature, la mort est simplement une dépense professionnelle, et chaque affrontement nécessite une planification minutieuse en escouade.

L'héritage de Tarkov dans l'espace

Les images dévoilées montrent de vastes environnements soumis à des conditions météorologiques changeantes, l'utilisation de véhicules et de drones, ainsi que des systèmes technologiques avancés. La coopération sera primordiale, avec des escouades pouvant compter jusqu'à quatre participants. Les mécaniques de pillage, la gestion pointue de l'inventaire et la personnalisation poussée des armes rappelleront immédiatement les bons souvenirs d'Escape from Tarkov.







Nikita Buyanov affiche des ambitions démesurées pour cette nouvelle licence, espérant qu'elle captivera la communauté pendant au moins dix ans.

Nous ne construisons pas une partie à laquelle vous jouez. Nous construisons un monde dans lequel vous vivez, pour des années.

Rant Gaming compte actuellement 150 développeurs, mais l'objectif est de faire grimper ce chiffre à 500 pour soutenir la vision colossale du projet.

Un accès anticipé payant qui fait déjà réagir

En marge de cette présentation, le studio a annoncé le programme Prime Batch, un système de test fermé payant permettant aux joueurs les plus investis de participer au développement, rappelant, là aussi, Tarkov. Deux niveaux d'accès sont proposés, avec une édition standard affichée à 45 dollars et une édition fondateurs à 80 dollars. Cette dernière offre un accès anticipé aux versions expérimentales, une visibilité sur la feuille de route et un canal de communication direct avec les développeurs.

La première phase d'alpha fermée est prévue pour la fin de l'année et sera soumise à un accord de confidentialité strict. Si Fragmentary Order n'a pas encore de date de sortie définitive, cette première approche prouve que la relève des jeux de tir tactiques est d'ores et déjà assurée, et que Nikita Buyanov est l'un des maîtres en la matière.