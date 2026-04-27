Fragmentary Order promet des cartes gigantesques et des véhicules inédits

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 27 avril 2026 à 17h33
Après dix ans passés sur Escape from Tarkov, Nikita Buyanov a dévoilé Fragmentary Order il y a quelques semaines. Ce nouveau simulateur de combat de science-fiction promet des cartes gigantesques, des véhicules et une expérience encore plus exigeante, marquant un tournant majeur pour le célèbre développeur.
Fragmentary Order promet des cartes gigantesques et des véhicules inédits

Nikita Buyanov, le célèbre créateur et directeur de jeu d'Escape from Tarkov, vient de lever le voile sur les ambitions démesurées de son tout nouveau projet baptisé Fragmentary Order. Après une décennie consacrée à forger l'un des jeux de tir les plus exigeants du marché, le développeur russe s'aventure désormais sur le terrain de la science-fiction avec des promesses qui donnent le vertige.

Une échelle de jeu totalement inédite

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Fragmentary Order ne se contentera pas de reprendre la formule qui a fait le succès de son prédécesseur. Développé par un tout nouveau studio nommé Rant Gaming Studios, et non par Battlestate Games, ce titre ambitionne de repousser les limites techniques et spatiales du genre. Le changement le plus marquant réside dans la taille de ses environnements.

Lors d'un entretien accordé à GamesBeat, Nikita Buyanov a en effet révélé que les zones de jeu de ce nouveau titre seraient massives.

« Les cartes peuvent faire quatre à cinq fois la taille de celles de Tarkov. »

Sachant que certaines zones d'Escape from Tarkov s'étendent déjà sur près de 800 000m², cette déclaration laisse entrevoir des champs de bataille d'une immensité sans précédent. Pour naviguer à travers ces vastes étendues, les joueurs pourront compter sur l'intégration de véhicules, une fonctionnalité très attendue qui modifiera profondément l'approche tactique des affrontements.

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Malgré cette folie des grandeurs, les amateurs d'action frénétique ne seront pas laissés pour compte. Le créateur a tenu à rassurer sa communauté concernant la diversité des situations de jeu. « Nous verrons bien. Nous réfléchissons encore à ce que cela donnera. Il y aura certainement des lieux plus petits pour favoriser les combats rapprochés. »

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Un simulateur de combat impitoyable

Ce nouveau départ s'explique en partie par une certaine lassitude. Après dix années dédiées au même univers, Nikita Buyanov a avoué ressentir le besoin viscéral de travailler sur quelque chose de nouveau. Pour marquer cette rupture, Fragmentary Order abandonne le moteur Unity au profit de l'Unreal Engine d'Epic Games, promettant ainsi un bond technologique majeur.

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De plus, le développeur refuse catégoriquement l'étiquette de jeu d'extraction, préférant définir sa nouvelle création comme un véritable simulateur de combat. L'objectif est clair et s'inscrit dans la droite lignée de sa philosophie de game design.

« Nous voulons créer l'expérience la plus douloureuse, la plus difficile et la plus gratifiante possible. »

Si aucune date de sortie officielle n'a encore été communiquée, le jeu se trouve d'ores et déjà dans ses premières phases de test. Une alpha fermée devrait d'ailleurs débuter prochainement, offrant aux joueurs les plus courageux un premier aperçu de ce qui s'annonce comme le nouveau cauchemar tactique de la décennie. Mais compte tenu du temps que Tarkov a mis pour sortir, n'attendez pas forcément Fragmentary Order tout de suite.

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Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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