Fragmentary Order : Le mystérieux projet spatial du créateur de Tarkov se dévoile davantage

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 13 avril 2026 à 17h39
Après des mois de mystère et de jeux de piste en ligne, le projet surnommé le Tarkov de l'espace a enfin un nom. Baptisé Fragmentary Order, ce nouveau jeu de tir promet de transposer la formule à succès dans l'espace.
Fragmentary Order : Le mystérieux projet spatial du créateur de Tarkov se dévoile davantage
Le voile est enfin levé sur l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie. Rant Gaming vient d'annoncer officiellement Fragmentary Order. Ce projet, que nous connaissions sous le nom « COR3 » et qui a longtemps alimenté les rumeurs sous le surnom de « Tarkov dans l'espace », s'est dévoilé à travers une impressionnante bande-annonce en images de synthèse de sept minutes. Derrière cette annonce se cache l'ombre de Nikita Buyanov, le directeur du studio Battlestate Games, qui s'est amusé ces derniers mois à disséminer des indices via un jeu en réalité alternée particulièrement complexe.

Un univers de science-fiction sombre et monétisé

cor3-2 Fragmentary Order se présente comme un jeu de tir à la première personne multijoueur, à la fois réaliste et hardcore. L'action prend place en l'an 2251, dans un futur façonné par l'ascension d'une organisation surpuissante ayant sauvé l'humanité de l'effondrement. Cette méga-corporation a unifié un monde fracturé sous un système technologique et économique unique, ouvrant la voie à la colonisation du système solaire et à des avancées biotechnologiques majeures.

La guerre elle-même n'est plus un chaos indescriptible, mais une véritable industrie structurée et contrôlée par un réseau global nommé « CORIE ». Dans ce contexte, les joueurs n'incarnent pas des soldats sur le terrain, mais des entités répliquées. Bien à l'abri dans des bunkers, ils déploient et contrôlent des clones à distance sur divers champs de bataille du système solaire pour remplir des contrats, récupérer des ressources et tenter de survivre.

Miniature vidéo

La recette de l'extraction poussée à l'extrême

Si le vocabulaire employé par les développeurs évoque une simulation tactique axée sur la survie et le risque, la boucle de jeu rappelle indéniablement celle d'Escape from Tarkov. Le titre s'adresse avant tout aux joueurs en quête de profondeur et de réalisme absolu.

Le jeu promet également des cartes à grande échelle, l'intégration de véhicules pour une mobilité accrue et l'utilisation de technologies de pointe. La dimension économique jouera un rôle central, obligeant les utilisateurs à bâtir des relations de confiance avec différentes corporations, à s'appuyer sur des technologies avancées et à développer leur propre infrastructure personnelle pour espérer prospérer dans cet univers impitoyable.

Un accès aux tests qui se mérite

cor3-1
L'héritage de la guerre froide et l'effondrement mondial qui a suivi servent de toile de fond à cette aventure spatiale. Cependant, pour espérer poser les mains sur les premières versions du jeu, il ne suffira pas de s'inscrire sur une simple liste d'attente. L'équipe de Rant Gaming a confirmé que le jeu de piste cryptique conserve une importance capitale.

C'est uniquement en résolvant ces énigmes que les joueurs les plus dévoués pourront prouver leur valeur et obtenir le droit de rejoindre les rangs des premiers testeurs. Une approche élitiste qui s'inscrit parfaitement dans l'ADN exigeant du projet et qui devrait tenir la communauté en haleine pendant encore de longues semaines.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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