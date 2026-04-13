Fragmentary Order : Le mystérieux projet spatial du créateur de Tarkov se dévoile davantage

Après des mois de mystère et de jeux de piste en ligne, le projet surnommé le Tarkov de l'espace a enfin un nom. Baptisé Fragmentary Order, ce nouveau jeu de tir promet de transposer la formule à succès dans l'espace.

Un univers de science-fiction sombre et monétisé

La recette de l'extraction poussée à l'extrême

Un accès aux tests qui se mérite

Le voile est enfin levé sur l'un des secrets les mieux gardés de l'industrie.. Ce projet, que nous connaissions sous le nom «» et qui a longtemps alimenté les rumeurs sous le surnom de « Tarkov dans l'espace », s'est dévoilé à travers une impressionnante bande-annonce en images de synthèse de sept minutes.à la fois réaliste et hardcore. L'action prend place en l'an 2251, dans un futur façonné par l'ascension d'une organisation surpuissante ayant sauvé l'humanité de l'effondrement. Cette méga-corporation a unifié un monde fracturé sous un système technologique et économique unique,La guerre elle-même n'est plus un chaos indescriptible, mais une véritable industrie structurée et contrôlée par un réseau global nommé «». Dans ce contexte, les joueurs n'incarnent pas des soldats sur le terrain,. Bien à l'abri dans des bunkers, ils déploient et contrôlent des clones à distance sur divers champs de bataille du système solaire pour remplir des contrats, récupérer des ressources et tenter de survivre.Si le vocabulaire employé par les développeurs évoque une simulation tactique axée sur la survie et le risque,. Le titre s'adresse avant tout aux joueurs en quête de profondeur et de réalisme absolu.Le jeu promet également des cartes à grande échelle, l'intégration de véhicules pour une mobilité accrue et l'utilisation de technologies de pointe. La dimension économique jouera un rôle central,, à s'appuyer sur des technologies avancées et à développer leur propre infrastructure personnelle pour espérer prospérer dans cet univers impitoyable.L'héritage de la guerre froide et l'effondrement mondial qui a suivi servent de toile de fond à cette aventure spatiale. Cependant, pour espérer poser les mains sur les premières versions du jeu, il ne suffira pas de s'inscrire sur une simple liste d'attente.C'est uniquement en résolvant ces énigmes que les joueurs les plus dévoués pourront prouver leur valeur et obtenir le droit de rejoindre les rangs des premiers testeurs.