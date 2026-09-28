Fragmentary Order s'annonce comme l'expérience de survie ultime selon Nikita Buyanov

Nikita Buyanov, le créateur d'Escape from Tarkov, ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Avec son nouveau studio, il prépare Fragmentary Order, un jeu de tir spatial extrêmement ambitieux. Pour lui, son précédent succès n'était qu'un simple test face à ce qui nous attend.

Nikita Buyanov est un homme qui semble inarrêtable. Actuellement directeur des opérations de Battlestate Games et directeur de jeu sur Escape from Tarkov, il vient de prendre la tête d'une toute nouvelle structure nommée RANT Studio. Cette hyperactivité a cependant un coût personnel important pour le développeur. « Ma vie en ce moment se résume à travailler, travailler, travailler, travailler et travailler. Je veux juste revivre. » Pourtant, le créateur est loin d'avoir dit son dernier mot. Après avoir popularisé le genre du jeu de tir d'extraction avec Escape from Tarkov, il se tourne désormais vers les étoiles avec Fragmentary Order.

Un projet spatial aux ambitions démesurées

Ce nouveau titre annoncé il y a quelques mois et souvent qualifié par la communauté de Tarkov dans l'espace, est actuellement en développement chez RANT Studio. Il est décrit comme un simulateur tactique de combat multijoueur de nouvelle génération, prenant place dans des environnements hostiles. Les premières images dévoilent des affrontements interstellaires à grande échelle et des paysages martiens fortement industrialisés en l'an 2251.

Lors d'une récente entrevue avec PCGamesN, Nikita Buyanov a partagé sa vision de cette nouvelle aventure en n'hésitant pas à minimiser son précédent succès pour souligner l'ampleur de son nouveau projet.

Fragmentary Order, c'est dix fois Tarkov. J'utilise souvent cette expression. C'est comme si toute l'expérience Tarkov n'avait été qu'un test pour nous tous.

Une expérience punitive et ultra réaliste

Malgré son cadre de science-fiction, le jeu promet de conserver l'ADN hardcore qui a fait la renommée du développeur. Le but est d'offrir une simulation extrêmement poussée où les joueurs devront réfléchir et réagir comme dans des situations réelles, à l'opposé des jeux de tir plus traditionnels.

C'est super complexe, bien plus complexe que Tarkov, bien plus punitif, bien plus réel. Même si c'est dans un univers de science-fiction, cela reste super réel. Nous voulons le rendre incroyablement réaliste, juste pour cette expérience de seconde vie.

Le dirigeant précise d'ailleurs que la production de ce nouveau titre est largement plus coûteuse que celle de son aîné. Une première bande-annonce de gameplay est en préparation depuis plusieurs mois. Si le créateur estime que le jeu est encore à un stade précoce car il aime prendre son temps, il avoue que le public trouverait probablement la version actuelle déjà très aboutie.

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Un développement sous haute tension

Il est important de noter que RANT Studio est une entité totalement indépendante de Battlestate Games. Cette nouvelle entreprise représente un fardeau colossal pour Nikita Buyanov, qui remet parfois en question ses propres choix face à la charge de travail.

De nombreuses fois cette année, je me suis demandé pourquoi j'avais lancé ce studio. Pourquoi ? Il y a un point de non-retour. Je dois juste continuer, encore et encore.

Le créateur confie qu'il imaginait initialement se tourner vers un jeu solo après Escape from Tarkov. Il espère d'ailleurs ne pas passer une nouvelle décennie sur ce projet, aspirant à retrouver un équilibre de vie. Malgré la fatigue évidente, sa passion reste intacte. Il considère cette œuvre comme le projet de toute une génération et promet aux joueurs de les surprendre une fois de plus.