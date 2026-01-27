Xbox promet d'être plus « consistant » sur la question des sorties multiplateformes

Depuis quelques temps, Xbox abandonne l'idée d'exclusivité pour proposer ses licences sur tous les supports. Toutefois, Craig Duncan explique que la firme doit encore améliorer sa stratégie sur certains points.
Exclusivités de la maison à la croix verte depuis ses débuts, les licences Forza, Halo et Fable vont débarquer sur leur rivale de toujours en 2026. Ces arrivées dans le catalogue PlayStation, impensables dans les années 2000, sont pourtant au centre de la nouvelle stratégie proposée par Xbox.
À terme, l'objectif est de « faire en sorte que nos jeux atteignent le plus grand nombre de joueurs possible »,
comme l'a précisé Craig Duncan, directeur de Xbox Game Studios.
Des disparités concernant le lancement des titres Xbox sur les consoles concurrentes, notamment Forza Horizon 6
Toutefois, il existe encore quelques points problématiques. En effet, il arrive que certains jeux comme The Outer Worlds 2
soient disponibles sur tous les supports dès leur lancement. Mais d'autres comme Indiana Jones et le Cercle ancien mettent quelques mois avant d'être proposées sur les autres consoles du marché. Ce sera également le cas pour Forza Horizon 6, qui arrivera sur PS5 plusieurs mois après les versions Xbox et PC.
Craig Duncan et les équipes de Xbox Game Studios ont bien conscience de ces incohérences. Il explique lors d'un entretien avec les journalistes de GamesRadar
que « certains jeux sont disponibles sur une plateforme, d'autres sur plusieurs. Sachez que nous travaillons à améliorer cela et à rendre nos pratiques plus cohérentes.
»
Un lancement tardif causé par plusieurs facteurs
Lors de la même interview, Craig Duncan a expliqué les raisons derrière l'incohérence de ces sorties multiplateformes. Les principaux problèmes sont liés à des questions de logistique ainsi qu'à un manque de ressources
. Quand il faut décider sur quels supports lancer un nouveau jeu, les équipes doivent vérifier s'ils peuvent tourner de manière optimale sur les autres consoles.
Nous voulons donc simplement faire de notre mieux pour chaque plateforme et chaque jeu. C'est pourquoi nous laissons parfois une certaine marge de manœuvre. Certains jeux sortiront d'abord sur PC, d'autres sur console. Grounded 2 en est un excellent exemple : nous l'avons initialement lancé en accès anticipé sur Game Preview, Steam et PC.
Que ce soit sur PS5 ou via les portages sur Nintendo Switch 2, Xbox travaille donc pour améliorer la disponibilité de ses titres sur toutes les plateformes en limitant autant que possible l'attente pour les joueurs. Il ne reste plus qu'à attendre l'arrivée des sorties majeures de 2026 pour voir si ces efforts sont payants.
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