Forza Horizon 6 confirme sa date de sortie, et sa disponibilité sur PS5

C'est désormais officiel, les rumeurs se sont confirmées lors du Xbox Developer Direct de ce 22 janvier. Playground Games a levé le voile sur Forza Horizon 6, confirmant au passage la fuite récente sur sa date de sortie et son cadre idyllique.

Une reconstitution de Tokyo ambitieuse

Date de sortie de Forza Horizon 6

Un contenu gargantuesque

Les rumeurs disaient vrai et la fuite aperçue dans Forza Horizon 5 la semaine dernière ne laissait que peu de place au doute.Ce nouvel opus ne se contente pas de nous offrir la campagne japonaise et sa culture riche. Les développeurs ont mis l'accent sur l'environnement urbain avec une. Le mélange entre tradition et modernité promet des courses effrénées, allant des routes de montagne sinueuses aux néons de la capitale.Comme l'avait laissé entendre le message apparu accidentellement en jeu,sur Xbox Series X/S et PC. Cependant, une information cruciale a été ajoutée concernant la stratégie d'ouverture de Microsoft,. Les joueurs de la console de Sony devront donc faire preuve de patience avant de rejoindre la grille de départ.Côté gameplay, le titre semble passer la vitesse supérieure. Le studio annonce le plus grand nombre de voitures disponibles au lancement de toute l'histoire de la franchise, incluant une nouvelle classe R pour les véhicules de très haute performance. La bande-annonce s'est même permise un clin d'œil surprenant avec ce qui ressemble à un robot géant en fin de vidéo, suggérant des événements spectaculaires.Il ne reste plus qu'à attendrepour vérifier si cette escapade nippone tient toutes ses promesses manette en main. D'autres informations seront partagées ces prochaines semaines.