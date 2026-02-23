Forza Horizon 6 vous fait voyager avec un nouveau trailer de ses biomes

Pour faire patienter les pilotes jusqu'à l'arrivée de Forza Horizon 6, Playground Games a mis en ligne un trailer aux allures de carte postale montrant la diversité des environnements qu'il sera possible d'explorer.
Au printemps, Playground Games embarquera les amateurs de vitesse dans un road-trip à travers les routes japonaises dans Forza Horizon 6
. Cette version du pays du soleil levant s'était déjà dévoilée à travers quelques images promotionnelles et des trailers. Mais le 21 février 2026, la chaîne YouTube officielle de Forza est allée encore plus loin en jouant les dépliants d'agence de voyage.
Un voyage contemplatif dans le Japon de Forza Horizon 6
Dans cette nouvelle vidéo de plus de deux minutes, les pilotes ont un aperçu de la richesse des environnements présents dans Forza Horizon 6, mais aussi une idée du rendu de ces paysages.
En effet, les images présentées sont générées par le moteur du jeu, ce qui suggère que ces décors dignes d'un dépliant de voyage seront ceux vus lors des courses.
Forza Horizon 6 offrira d'ailleurs une grande variété dans les biomes explorés. Entre la campagne nippone, les Alpes japonaises et ses contrées enneigées, le front de mer ou le passage de la route alpine de Tateyama Kurobe
, ces paysages promettent des courses aussi dépaysantes que techniques. Au-delà des décors, rappelons que le titre proposera des variations climatiques qui renforceront l'immersion.
Des lieux inspirés par les vrais paysages du centre du pays
Si ce trailer permet de survoler de nouveaux lieux, Playground Games a déjà dévoilé la carte du jeu et confirmé la présence de plusieurs zones de l'île de Honshu. Même si elle ne proposera pas une reproduction identique à celle du pays d'origine
, elle s'en inspire très largement avec la présence du mont Fuji, du mont Haruna ou encore de la Nashi Waterfall. Celles et ceux qui rêvent de découvrir le centre du Japon seront donc comblés, même si la réalité sera légèrement différente.
Rappelons que Forza Horizon 6 sera disponible à partir du 19 mai 2026 sur PC et sur consoles Xbox Series
. Un lancement sur PlayStation 5 est également confirmé, mais il surviendra dans le courant de l'année sans date précise pour le moment.
commentaire (0)