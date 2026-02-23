Forza Horizon 6 vous fait voyager avec un nouveau trailer de ses biomes

Pour faire patienter les pilotes jusqu'à l'arrivée de Forza Horizon 6, Playground Games a mis en ligne un trailer aux allures de carte postale montrant la diversité des environnements qu'il sera possible d'explorer.

Un voyage contemplatif dans le Japon de Forza Horizon 6

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Des lieux inspirés par les vrais paysages du centre du pays

Au printemps, Playground Games embarquera les amateurs de vitesse dans un road-trip à travers les routes japonaises dans. Cette version du pays du soleil levant s'était déjà dévoilée à travers quelques images promotionnelles et des trailers. Mais le 21 février 2026, la chaîne YouTube officielle de Forza est allée encore plus loin en jouant les dépliants d'agence de voyage.Dans cette nouvelle vidéo de plus de deux minutes, les pilotes ontEn effet, les images présentées sont générées par le moteur du jeu, ce qui suggère que ces décors dignes d'un dépliant de voyage seront ceux vus lors des courses.Forza Horizon 6 offrira d'ailleurs une grande variété dans les biomes explorés. Entre, ces paysages promettent des courses aussi dépaysantes que techniques. Au-delà des décors, rappelons que le titre proposera des variations climatiques qui renforceront l'immersion.Si ce trailer permet de survoler de nouveaux lieux, Playground Games a déjà dévoilé la carte du jeu et confirmé la présence de plusieurs zones de l'île de Honshu. Même si, elle s'en inspire très largement avec la présence du mont Fuji, du mont Haruna ou encore de la Nashi Waterfall. Celles et ceux qui rêvent de découvrir le centre du Japon seront donc comblés, même si la réalité sera légèrement différente.Rappelons que. Un lancement sur PlayStation 5 est également confirmé, mais il surviendra dans le courant de l'année sans date précise pour le moment.