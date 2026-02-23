Forza Horizon 6 vous fait voyager avec un nouveau trailer de ses biomes

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 23 février 2026 à 15h16
Pour faire patienter les pilotes jusqu'à l'arrivée de Forza Horizon 6, Playground Games a mis en ligne un trailer aux allures de carte postale montrant la diversité des environnements qu'il sera possible d'explorer.
Forza Horizon 6 vous fait voyager avec un nouveau trailer de ses biomes
Au printemps, Playground Games embarquera les amateurs de vitesse dans un road-trip à travers les routes japonaises dans Forza Horizon 6. Cette version du pays du soleil levant s'était déjà dévoilée à travers quelques images promotionnelles et des trailers. Mais le 21 février 2026, la chaîne YouTube officielle de Forza est allée encore plus loin en jouant les dépliants d'agence de voyage.

Un voyage contemplatif dans le Japon de Forza Horizon 6

forza-horizon-6-roue
Dans cette nouvelle vidéo de plus de deux minutes, les pilotes ont un aperçu de la richesse des environnements présents dans Forza Horizon 6, mais aussi une idée du rendu de ces paysages. En effet, les images présentées sont générées par le moteur du jeu, ce qui suggère que ces décors dignes d'un dépliant de voyage seront ceux vus lors des courses. 

À lire également

Forza Horizon 6 officialisé, cap sur le Japon en 2026

Forza Horizon 6 officialisé, cap sur le Japon en 2026

Forza Horizon 6 offrira d'ailleurs une grande variété dans les biomes explorés. Entre la campagne nippone, les Alpes japonaises et ses contrées enneigées, le front de mer ou le passage de la route alpine de Tateyama Kurobe, ces paysages promettent des courses aussi dépaysantes que techniques. Au-delà des décors, rappelons que le titre proposera des variations climatiques qui renforceront l'immersion. 

Des lieux inspirés par les vrais paysages du centre du pays

forza-horizon-6-cerisiers
Si ce trailer permet de survoler de nouveaux lieux, Playground Games a déjà dévoilé la carte du jeu et confirmé la présence de plusieurs zones de l'île de Honshu. Même si elle ne proposera pas une reproduction identique à celle du pays d'origine, elle s'en inspire très largement avec la présence du mont Fuji, du mont Haruna ou encore de la Nashi Waterfall. Celles et ceux qui rêvent de découvrir le centre du Japon seront donc comblés, même si la réalité sera légèrement différente. 

Miniature vidéo

Rappelons que Forza Horizon 6 sera disponible à partir du 19 mai 2026 sur PC et sur consoles Xbox Series. Un lancement sur PlayStation 5 est également confirmé, mais il surviendra dans le courant de l'année sans date précise pour le moment.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

Plus d'articles

La sortie de Forza Horizon 6 sur PS5 discrètement repoussée ?
Forza Horizon 6 31 août 2026

La sortie de Forza Horizon 6 sur PS5 discrètement repoussée ?

Alors que la gamescom 2026 est officiellement terminée, la version PS5 de Forza Horizon 6 est l'une des grandes absentes de l'événement. Mais cela ne serait pas anodin.
Forza Horizon 6 populaire sur les réseaux grâce à un drift musical
Forza Horizon 6 08 juillet 2026

Forza Horizon 6 populaire sur les réseaux grâce à un drift musical

Plébiscité par les joueurs depuis ses débuts, Forza Horizon 6 pourrait bien devenir la vedette de votre été grâce à un détournement décalé impliquant un drift et un tube qui vous a fait danser.
Forza Horizon 6 compte déjà plus de 6 millions de pilotes en une semaine
Forza Horizon 6 22 mai 2026

Forza Horizon 6 compte déjà plus de 6 millions de pilotes en une semaine

Forza Horizon 6 est un véritable succès ! Le dernier-né de la franchise multiplie les records depuis son lancement, publiant même sur son compte X un message avec une pointe d'humour pour annoncer un cap majeur.

commentaire (0)