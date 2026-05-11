Forza Horizon 6 : Si vous y jouez avant sa sortie illégalement, vous risquez un ban de 8 000 ans

Une erreur monumentale de Microsoft a rendu Forza Horizon 6 accessible bien avant sa sortie officielle. Face à cette fuite historique, le studio Playground Games a décidé de frapper fort en distribuant des bannissements allant jusqu'à l'année 9999. Une sanction radicale pour les joueurs un peu trop impatients.

La ligne de départ de Forza Horizon 6 était en vue, mais un faux départ retentissant a eu lieu par la faute de Playground Games. Une version complète du jeu, pesant pas moins de 155 Go, a été accidentellement publiée sur Steam. Bien que l'erreur ait été rapidement corrigée par Microsoft, il était déjà trop tard. Les fichiers se sont retrouvés sur la toile, permettant à de nombreux curieux de lancer le jeu en avance et même de le modifier.

Une fuite massive pour la franchise automobile

Le prochain opus de la célèbre série de jeux de course en monde ouvert a fuité, apparemment par erreur plutôt que par malveillance. Une mise en ligne accidentelle sur la base de données Steam a rendu la version publique téléchargeable pendant un bref instant.

















Bien que le jeu soit désormais trouvable dans les recoins obscurs du web, céder à la tentation est une très mauvaise idée. En effet, Playground Games n'a pas tardé à réagir face à ceux qui exploitent cette version non finalisée, en particulier les joueurs qui s'amusent à utiliser des mods ou des outils de triche.

Un bannissement de près de huit mille ans

Si vous êtes reconnu coupable d'avoir modifié cette version anticipée de Forza Horizon 6, le couperet tombe sans pitié. Des joueurs ont partagé des captures d'écran montrant un message de suspension pour triche ou modification non autorisée. La date de fin de cette punition est fixée au 31 décembre 9999. À moins que la médecine humaine n'évolue de manière fulgurante, il est peu probable que ces individus soient encore de ce monde pour voir la fin de leur sanction.

HAPPY FORZA WEEK...



...to all those with premium edition who will be joining us this week!



Standard edition players, we can't wait to see you next week!!



To those who got a little overexcited and decided to play a few days early, we can't wait to see you on 31st December… pic.twitter.com/tKAHllafsb — Forza Horizon 6 UK 🇬🇧 (@ForzaHorizon5UK) May 11, 2026

Au-delà du risque de perdre définitivement l'accès aux services en ligne de la franchise, pirater un titre comme Forza Horizon 6 enlève une grande partie de son intérêt. La force du jeu réside dans ses événements hebdomadaires et saisonniers qui maintiennent la communauté active sur le long terme. Sans cette dimension multijoueur, l'expérience perd rapidement de sa saveur.

Pour rappel, Forza Horizon 6 sortira officiellement le 19 mai, tandis que certains bénéficieront d'un accès anticipé légal dès le 15 mai. Il est donc urgent de patienter sagement et de conserver son compte intact pour profiter pleinement des nouvelles routes qui s'offrent aux pilotes virtuels.

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