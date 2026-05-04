Forza Horizon 6 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mai 2026 à 15h14
De nombreux joueurs et joueuses pourront jouer à Forza Horizon 6 plus tôt, soit avant sa sortie. Si vous êtes intéressé par son accès anticipé, sachez que nous vous expliquons comment en profiter.
Forza Horizon 6 accès anticipé : Comment y jouer en avance ?

Vous n'êtes probablement pas sans savoir que Forza Horizon 6, développé par Playground Games et édité par Microsoft Studios, arrive au cours du mois de mai 2026. De nombreuses personnes au sein de la communauté sont impatientes de découvrir ce nouvel opus. D'ailleurs, comme d'autres titres, Forza Horizon 6 va avoir le droit à un accès anticipé, permettant ainsi de se plonger dans le titre avec quelques jours d'avance.

Il se peut que vous souhaitiez faire partie de celles et ceux qui découvriront Forza Horizon 6 avant son lancement, mais que vous ne sachiez pas comment faire. C'est pourquoi, nous vous expliquons, dans ce qui suit, comment profiter de l'accès anticipé de Forza Horizon 6, et donc comment y jouer en avance.

Comment jouer en avance à Forza Horizon 6 grâce à l'accès anticipé ?

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Si vous souhaitez parcourir Forza Horizon 6 avant tout le monde, et ce, grâce à l'accès anticipé, sachez que cela est tout à fait possible, mais à une condition bien particulière.

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En effet, afin de bénéficier de l'accès anticipé de Forza Horizon 6, et donc y jouer avec plusieurs jours d'avance, il est nécessaire d'acheter une édition spécifique du titre de Playground Games. Pour être plus précis, en précommandant l'édition Premium, vous pourrez profiter de l'accès anticipé de Forza Horizon 6. Celle-ci est vendue à 119,99 € sur le store de Xbox, et sur Steam.

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Quand débute l'accès anticipé de Forza Horizon 6 ?

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D'après les informations partagées par le studio de développement et l'éditeur en charge, l'accès anticipé de Forza Horizon 6 débute le 15 mai 2026. Ce qui permet de découvrir ce nouvel opus Forza Horizon avec 4 jours d'avance, puisque sa sortie officielle est programmée pour le 19 mai de cette année. 

Rappelons, en guise de conclusion, que Forza Horizon 6 arrive le 19 mai 2026 sur plusieurs plateformes de jeu, à savoir sur Xbox Series et PC. La version PS5 du titre sortira, quant à elle, un peu plus tard au cours de cette année. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :

  • PC / Xbox Series (Microsoft Store) :
    • Édition Standard48,59 € au lieu de 70 €, soit 31 % de réduction.
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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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