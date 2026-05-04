Forza Horizon 6 est-il dans le Game Pass ?

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 04 mai 2026 à 15h47
De nombreux joueurs et joueuses se demandent si Forza Horizon 6 est dans le Game Pass, que ce soit dans le catalogue PC ou bien Xbox.
Forza Horizon 6 est-il dans le Game Pass ?

Développé par Playground Games et édité par Microsoft Studios, Forza Horizon 6, qui possède un accès anticipé permettant de jouer avec quelques jours d'avance, débarque au cours du mois de mai 2026 sur Xbox Series et PC. Ce nouvel opus est, d'ailleurs, très attendu par les joueurs et les joueuses, fans ou non de la franchise. D'ailleurs, certains d'entre eux se posent plusieurs questions à son sujet et se demandent notamment si le nouveau Forza Horizon est présent dans le Game Pass, afin de savoir si un abonnement au fameux service de Microsoft est suffisant ou non.

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Dans ce qui suit, nous vous partageons tout ce qu'il y a à savoir à propos de la présence ou non de Forza Horizon 6 dans le Game Pass.

Forza Horizon 6 est-il dans le Game Pass ?

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Ne tournons pas autour du pot plus longtemps. La communauté sera, très certainement, ravie d'apprendre que la réponse est positive : Forza Horizon 6 figure dans le catalogue du Game Pass depuis sa sortie, qui remonte au 19 mai 2026. Cette information est notamment visible dans les différents trailers présentant ce nouvel opus Forza Horizon.

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À ce propos, remarquons que Forza Horizon 6 est accessible via un abonnement actif au Game Pass Ultimate et PC Game Pass, sur Xbox Series, PC, Handheld et Cloud. De ce fait, et comme vous l'aurez compris, si vous possédez l'une de ces deux formules du Game Pass, vous pourrez découvrir Forza Horizon 6 via le fameux service de Microsoft, et ce, sans surcoût. Cependant, il est tout à fait possible que Playground Games décide de le retirer du catalogue à l'avenir. Si tel est le cas, nous ne manquerons pas de vous tenir informés et nous mettrons, bien évidemment, cet article à jour.

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Rappelons, en guise de conclusion, que la sortie de Forza Horizon 6 est fixée au 19 mai 2026 sur Xbox Series et PC. La version du titre arrivera, quant à elle, un peu plus tard au cours de cette année. Sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose avec de belles réductions :

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Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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commentaires (2)

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Shana (invité) Le 09/05/2026 à 16:28

Comment FH6 peut-il être dans le catalogue du Game Pass depuis sa sortie, qui remonte au 19 mai 2026 alors qu'on n'est pas encore arrivé à cette date ?

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AzN (invité) Le 07/05/2026 à 11:42

"Forza Horizon 6 figure dans le catalogue du Game Pass depuis sa sortie, qui remonte au 19 mai 2026"

Zéro efforts... C'est triste