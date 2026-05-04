Forza Horizon 6 dévoile des modes multijoueurs spectaculaires avant sa sortie

Playground Games lève le voile sur le mode multijoueur de Forza Horizon 6. Baptisé Horizon Play, cet espace en ligne proposera des expériences variées, allant des courses classiques à des affrontements en duel sur des routes de montagne particulièrement dangereuses. Une offre riche attend les pilotes.

Playground Games continue de faire monter la pression à l'approche de la sortie de son nouveau jeu de course en monde ouvert. Après avoir dévoilé son impressionnant prologue et de nombreuses autres informations, le studio britannique s'attarde enfin sur l'une des composantes les plus attendues par la communauté : le mode multijoueur de Forza Horizon 6. Regroupée sous l'appellation « Horizon Play », cette suite d'activités en ligne promet de renouveler l'expérience de conduite à plusieurs avec des propositions à la fois classiques et totalement inédites.

Des classiques revisités pour tous les profils de pilotes

Le socle de cette nouvelle expérience multijoueur s'appuie sur des valeurs sûres qui ont fait le succès de la franchise. Les joueurs retrouveront ainsi le traditionnel mode Horizon Racing, qui se concentre sur des courses acharnées à travers une grande variété de terrains. Que ce soit sur l'asphalte, la terre ou en plein cross-country, la diversité des épreuves semble garantie. De son côté, le mode Horizon Drift fera le bonheur des amateurs de glisse, le principe restant de cumuler le score le plus élevé en enchaînant les dérapages contrôlés.

Horizon Play is your go-to suite for multiplayer game modes. Enjoy classics like The Eliminator and new modes including Spec Racing and Touge Showdown. Which one do you want to try first? pic.twitter.com/RjfJyutRLp — Forza Horizon (@ForzaHorizon) April 30, 2026

Les développeurs ont également confirmé le retour de deux modes très appréciés par les fans. L'Éliminateur, véritable battle royale automobile, sera de la partie pour offrir des affrontements sous haute tension. Le mode Cache-cache, où cinq joueurs doivent traquer un seul pilote dissimulé sur la carte, viendra apporter une touche de légèreté et de stratégie aux sessions en ligne.

















Deux nouveautés majeures pour plus de compétition

La véritable surprise de cette annonce réside dans l'intégration de deux modes de jeu totalement inédits. Le premier, baptisé Spec Racing, risque fort de plaire aux puristes de la conduite. Dans ces épreuves sur route ou sur terre, tous les participants piloteront exactement le même véhicule. Fini les avantages liés aux réglages mécaniques ou à la puissance brute, seule la maîtrise du volant déterminera le grand vainqueur.

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La seconde nouveauté, le Touge Showdown, s'annonce particulièrement spectaculaire. Il s'agit d'un mode en duel à un contre un, où les pilotes s'affronteront sur des routes de montagne sinueuses et étroites. La moindre erreur de trajectoire pourrait s'avérer fatale dans ces descentes vertigineuses qui exigeront une concentration maximale. Des options pour créer des courses personnalisées seront également de la partie pour laisser libre cours à l'imagination de la communauté.

Il reste désormais à voir comment Playground Games fera évoluer cette offre au fil des mois. Pour rappel, Forza Horizon 6 sera disponible le 19 mai prochain sur Xbox Series X/S et PC, intégrant le catalogue Game Pass dès son lancement. Les possesseurs de PS5 devront quant à eux patienter jusqu'à la fin de l'année pour découvrir ces nouveautés manette en main. Un accès anticipé est également disponible pour certaines personnes.

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