Un nouveau glitch ruine totalement Fortnite : les joueurs sont furieux contre Epic Games



le 03 juin 2025 à 15h25 Publié par Corentin Rimbert le 03 juin 2025 à 15h25

La saison Bataille Galactique de Fortnite touche bientôt à sa fin, et les joueurs s'affrontent dans des batailles épiques à bord du Destroyer stellaire. Mais à quelques jours seulement de la clôture de la saison, un nouveau glitch bouleverse complètement les parties et provoque la colère générale de la communauté.