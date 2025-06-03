Un nouveau glitch ruine totalement Fortnite : les joueurs sont furieux contre Epic Games

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 03 juin 2025 à 15h25
La saison Bataille Galactique de Fortnite touche bientôt à sa fin, et les joueurs s'affrontent dans des batailles épiques à bord du Destroyer stellaire. Mais à quelques jours seulement de la clôture de la saison, un nouveau glitch bouleverse complètement les parties et provoque la colère générale de la communauté.
Un nouveau glitch ruine totalement Fortnite : les joueurs sont furieux contre Epic Games
Fortnite va bientôt dire au revoir à sa saison Star Wars, pour laisser place à quelque chose de plus standard normalement. Cela passera par un événement spécial dans Fortnite, et la destruction de l'Étoile de la Mort. Mais en attendant, une partie des joueurs a découvert un glitch qui ruine de nombreuses parties, et Epic Games n'a pas encore réagi.

Le glitch « sans tête », un exploit destructeur qui affole la communauté

Récemment mis en lumière par le créateur de contenu Llamalaxy sur X, ce nouvel exploit surnommé « Headless Glitch » permet aux joueurs de faire disparaître visuellement la tête de leur personnage en pleine partie, ce qui génère non seulement un effet visuel inquiétant mais confère surtout un avantage déloyal majeur : la suppression pure et simple de la hitbox des tirs en pleine tête.

Ce glitch ruine donc totalement le gameplay, puisque les joueurs l'utilisant prennent un large avantage sur leur adversaire, et deviennent bien plus difficiles à éliminer.

glitch-fortnite
Exemple du glitch via l'utilisateur X someoddthings.

Un fonctionnement simple pour un avantage massif

Le glitch est malheureusement facile à reproduire, ce qui amplifie son utilisation abusive dans les parties publiques :
  • Les joueurs doivent localiser une cabine téléphonique pour se déguiser.
  • Ensuite, ils doivent équiper le Jetpack Mandalorien avant d'entrer dans la cabine.
  • Dès leur sortie, leur personnage apparaît sans tête, supprimant ainsi la hitbox correspondante.
Cet exploit permet donc aux tricheurs d'éviter totalement les dégâts critiques, leur donnant un avantage conséquent dans chaque affrontement.

Une vague de colère dans la communauté Fortnite

L'apparition rapide et massive de cet exploit a suscité un tollé général auprès des joueurs réguliers et des compétiteurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages demandent à Epic Games de réagir en urgence.

Certains semblent néanmoins affirmer que les tirs en pleine tête restent valables, mais tous ne s'accordent pas sur ce point.

Un problème récurrent pour Epic Games

Malgré sa réactivité habituelle face aux exploits majeurs, Epic Games est régulièrement critiqué pour sa lenteur de réponse face à certaines failles. Bien que le développeur ait corrigé par le passé des bugs similaires en quelques jours seulement, la communauté Fortnite exige aujourd'hui une réaction plus rapide face à cette nouvelle menace.

Le risque d'un bannissement pour les joueurs utilisant ce type d'exploit est réel, puisqu'ils violent clairement les conditions d'utilisation du jeu. Toutefois, cela ne suffit pas à dissuader complètement certains joueurs d'abuser de ce glitch destructeur en attendant un correctif officiel.

compte-rebours-fortnite
Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement à propos de ce glitch, mais au vu des précédents, il est probable qu'un correctif soit déployé rapidement. Toutefois, face à la montée en puissance de ce nouvel exploit, la communauté attend une réponse immédiate et efficace.

En attendant une réaction officielle, les parties de Fortnite restent compromises par ce problème majeur, qui menace gravement l'équilibre et la compétitivité du Battle Royale le plus populaire au monde.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

Plus d'articles

Fortnite: Cauchemars 2026 est lancé, voici les nouveautés
Fortnite 01 octobre 2026

Fortnite: Cauchemars 2026 est lancé, voici les nouveautés

L'événement d'Halloween tant apprécie des joueurs est de retour dans le battle royale. Pour son édition 2026, Fortnite: Cauchemars plonge l'île dans une sombre corruption et accueille une ribambelle de personnages horrifiques, de Freddy Krueger aux animatroniques terrifiants de Five Nights at Freddy's.
Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby
Fortnite 29 septembre 2026

Fortnite : Tous les codes panneau d'administration du lobby

Retrouvez tous les codes que vous allez pouvoir entrer dans l'écran d'accueil du lobby de Fortnite, dans le but d'obtenir différentes récompenses pour cette saison 4 du chapitre 7.
Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Octobre 2026)
Fortnite 29 septembre 2026

Fortnite Prop Hunt codes maps : Les meilleures cartes (Octobre 2026)

Retrouvez une liste non exhaustive des meilleures cartes Prop Hunt de Fortnite, avec les codes pour, vous aussi, y jouer.

commentaire (0)