Un nouveau glitch ruine totalement Fortnite : les joueurs sont furieux contre Epic Games

La saison Bataille Galactique de Fortnite touche bientôt à sa fin, et les joueurs s'affrontent dans des batailles épiques à bord du Destroyer stellaire. Mais à quelques jours seulement de la clôture de la saison, un nouveau glitch bouleverse complètement les parties et provoque la colère générale de la communauté.
Le glitch « sans tête », un exploit destructeur qui affole la communauté
Récemment mis en lumière par le créateur de contenu Llamalaxy sur X, ce nouvel exploit surnommé « Headless Glitch » permet aux joueurs de faire disparaître visuellement la tête de leur personnage en pleine partie, ce qui génère non seulement un effet visuel inquiétant mais confère surtout un avantage déloyal majeur : la suppression pure et simple de la hitbox des tirs en pleine tête.
Ce glitch ruine donc totalement le gameplay, puisque les joueurs l'utilisant prennent un large avantage sur leur adversaire, et deviennent bien plus difficiles à éliminer.
Un fonctionnement simple pour un avantage massif
Le glitch est malheureusement facile à reproduire, ce qui amplifie son utilisation abusive dans les parties publiques :
Les joueurs doivent localiser une cabine téléphonique pour se déguiser.
Cet exploit permet donc aux tricheurs d'éviter totalement les dégâts critiques, leur donnant un avantage conséquent dans chaque affrontement.
Une vague de colère dans la communauté Fortnite
L'apparition rapide et massive de cet exploit a suscité un tollé général auprès des joueurs réguliers et des compétiteurs. Sur les réseaux sociaux, de nombreux messages demandent à Epic Games de réagir en urgence.
Certains semblent néanmoins affirmer que les tirs en pleine tête restent valables, mais tous ne s'accordent pas sur ce point.
Un problème récurrent pour Epic Games
Malgré sa réactivité habituelle face aux exploits majeurs, Epic Games est régulièrement critiqué pour sa lenteur de réponse face à certaines failles. Bien que le développeur ait corrigé par le passé des bugs similaires en quelques jours seulement, la communauté Fortnite exige aujourd'hui une réaction plus rapide face à cette nouvelle menace.
Le risque d'un bannissement pour les joueurs utilisant ce type d'exploit est réel, puisqu'ils violent clairement les conditions d'utilisation du jeu. Toutefois, cela ne suffit pas à dissuader complètement certains joueurs d'abuser de ce glitch destructeur en attendant un correctif officiel.
Epic Games n'a pas encore communiqué officiellement à propos de ce glitch, mais au vu des précédents, il est probable qu'un correctif soit déployé rapidement. Toutefois, face à la montée en puissance de ce nouvel exploit, la communauté attend une réponse immédiate et efficace.
En attendant une réaction officielle, les parties de Fortnite restent compromises par ce problème majeur, qui menace gravement l'équilibre et la compétitivité du Battle Royale le plus populaire au monde.
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