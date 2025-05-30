Fortnite : Événement juin 2025 (sabotage de l'Étoile de la Mort), heure, date et informations

Retrouvez toutes les informations relatives à l'événement sabotage de l'Étoile de la Mort de Fortnite, qui aura lui le 7 juin et marquera la fin de la saison Bataille Galactique du chapitre 6. Heure, date et contenu, nous faisons le point avec vous.

Fortnite sabotage, c'est quoi ?

Quelle date pour l'événement Étoile de la mort dans Fortnite ?

À quelle heure aura lieu le sabotage dans Fortnite ?

Les transitions entre les différentes saisons deont parfois été marquées par des événements mémorables, impliquant, de temps en temps, les joueurs, que ce soit en tant que spectateurs sur le champ de bataille, ou parfois acteurs, en contrôlant des robots, par exemple. Seulement, cela fait de nombreux mois que nous n'avons rien d'extravagant de la part d'Epic Games, sauf lorsqu'un nouveau chapitre arrive, en fin d'année. Les choses vont néanmoins changer.Alors que la saison Bataille Galactique, dédiée à, va toucher à sa fin, Epic Games va faire plaisir aux joueurs avec un événement XXL, le. Et pour ne rien manquer de ce rendez-vous qui changera, voici tout ce que vous devez savoir sur l'événement de Fortnite du 7 juin 2025.Avant d'entrer dans le vif du sujet, petite explication. Avec cette saison spéciale Star Wars, les joueurs ont pu voir débarquer de nombreux éléments de la saga dans le battle royale, et parmi eux la plus grande menace de la Galaxie, les Sith, mais aussi l'Étoile de la Mort, visible dans le ciel.Grâce à cet événement majeur, les joueurs auront la possibilité de la détruire, avec leurs amis, pour tenter de sauver Fortnite. Mais pour en savoir plus, il faudra y participer...La fin de la saison est prévue pour ce samedi 7 juin, et l'événement aura lieu juste avant le même jour, dans la soirée. Cela devrait permettre à un maximum de personnes de profiter de l'expérience et de voir en directL'information la plus importante, évidemment, pour ne rien louper.. Pour éviter tout problème, il est conseillé de rejoindre l'expérience une trentaine de minutes avant, soit vers 19h30. Vous devriez découvrir le mode en avant sur le jeu pour y accéder assez facilement dès 18h.Si vous souhaitez y participer avec vos amis, cela sera possible puisque l'événement de juin 2025, qui mettre fin à la saison Bataille Galactique du chapitre 6 de Fortnite. Une longue maintenance pourrait rendre les serveurs indisponibles jusqu'au dimanche.